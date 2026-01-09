Albares celebra la "etapa que se está abriendo en Venezuela" y espera que el nuevo Gobierno "continúe por esa senda"

Durante una conversación con los cinco ciudadanos españoles recientemente liberados en Venezuela, estos manifestaron a las autoridades españolas su sorpresa, al recibir la noticia de su excarcelación de manera inesperada y sin previo aviso. De acuerdo con Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibió información directa de los liberados, quienes relataron que pasaron de contemplar una detención prolongada a encontrarse, pocas horas después, en la residencia del embajador español en Caracas. Este relato ilustró el impacto del cambio vivido tras la decisión, informada en tiempo real a los afectados.

Según detalló Europa Press, Albares resaltó en declaraciones públicas la relevancia de esta acción por parte del nuevo Ejecutivo venezolano, actualmente presidido de modo interino por Delcy Rodríguez. En una intervención transmitida en "La Hora de la 1" de TVE, el ministro subrayó que considera la liberación de los cinco españoles como un avance positivo en el contexto bilateral, destacando que su regreso a territorio español estaba previsto para la misma jornada a partir de las 13:15 horas. Además, Albares apuntó que el Gobierno español continúa gestionando la posible excarcelación de al menos un ciudadano más, para quien existen indicios de una pronta liberación en las próximas horas o días.

A través de declaraciones recogidas por Europa Press, el ministro interpretó el reciente gesto del gobierno venezolano como un signo del inicio de una nueva fase en las relaciones entre ambos países. Albares expresó su esperanza en que la administración dirigida actualmente por Delcy Rodríguez sostenga este enfoque, apostando por una continuidad en las decisiones de apertura y colaboración. De acuerdo con el titular de Exteriores, España mantiene contacto directo tanto con el Gobierno venezolano como con Edmundo González y otros referentes de la oposición política, con la meta de fomentar un proceso de diálogo interno que derive en una solución adaptada a las realidades del país sudamericano.

El ministro enfatizó que, de acuerdo con las líneas políticas actualmente adoptadas por España, cualquier resolución sobre el futuro venezolano debe surgir de procesos pacíficos y democráticos, tomados en última instancia por la sociedad del país. Euroa Press reportó que Albares sostuvo: "No puede ser de otra manera, sólo el pueblo de Venezuela puede decidir el destino de ese país y la salida tiene que ser por supuesto pacífica y democrática (...) y entre venezolanos".

Abordando el marco internacional, Albares resaltó la importancia de mantener el respeto al Derecho Internacional y la no utilización de la fuerza como herramienta de política exterior. En este contexto, el ministro manifestó que renunciar a estos principios conduciría a un escenario internacional regido por la ley del más fuerte y a un incremento en la percepción de inseguridad global.

Europa Press consignó que Albares vinculó el momento actual con la expectativa de una mayor apertura política en Venezuela, tras el cambio de liderazgo y las medidas adoptadas en los últimos días. Consideró que los progresos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales resultan indispensables para el restablecimiento de las relaciones internacionales y el fortalecimiento de la democracia en la región.

El retorno de los ciudadanos españoles liberados fue presentado, según informó Europa Press, como un elemento central en la evaluación del nuevo clima político entre España y Venezuela. Albares reiteró que el Gobierno español, en coordinación con sus representantes diplomáticos en Caracas, mantendrá una vigilancia constante sobre la situación de otros nacionales que puedan encontrarse detenidos, con la intención de avanzar en nuevas gestiones para su posible liberación.

La gestión consular y diplomática de estas liberaciones, reportó Europa Press, forma parte de una agenda bilateral más amplia, en la que España ha insistido en la necesidad de propiciar escenarios de diálogo inclusivo, tanto entre el Gobierno y la oposición venezolana como dentro de la sociedad civil. En línea con esta estrategia, el Ejecutivo español busca contribuir a una salida política negociada, anclada en los valores democráticos y el respeto a la voluntad popular.

Finalmente, Europa Press destacó que la posición del Gobierno español se orienta a apoyar todos los mecanismos que abran espacios a la reconciliación y la construcción de consensos en Venezuela, prescindiendo completamente de medios coercitivos o de presión que vulneren el derecho internacional o perjudiquen la estabilidad regional.