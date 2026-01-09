Agricultores españoles mantienen cortes de carretera contra el acuerdo UE-Mercosur

Madrid, 9 ene (EFE).- Agricultores españoles mantienen este viernes las acciones de protesta, incluidos cortes de carreteras, contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, justo cuando los países europeos han respaldado su firma.

El sector primario español ha criticado, en líneas generales, el respaldo mayoritario en la Unión Europea al pacto entre ambos bloques económicos al verse como "moneda de cambio", si bien, una parte ve oportunidades para el vino y el aceite de oliva, de los que España es una gran potencia.

El tránsito sigue interrumpido en puntos de la red viaria de la región de Cataluña (noreste), fronteriza con Francia. Destacan el bloqueo desde el jueves de la autopista AP-7 en ambos sentidos en la provincia de Gerona.

Otros puntos conflictivos son los accesos al puerto de Tarragona, también en Cataluña, porque los tractores han cortado un par de vías de entrada a las instalaciones.

La actividad de camiones en el puerto ha disminuido un 69,48 % desde que los agricultores bloquearon una de esas carreteras el jueves por la mañana. Unos cincuenta tractores y algunos vehículos más están parados en la entrada.

En Cantabria (norte), los profesionales del sector agropecuario se manifestaban hoy convocados por varias organizaciones, con la previsión de un centenar de tractores.

En la región limítrofe del País Vasco, las autoridades locales prohibieron la circulación de vehículos pesados transfronterizos de más de 7,5 toneladas debido a las protestas de los agricultores franceses contra el acuerdo comercial con Mercosur.

El paso fronterizo con Francia de Biriatou, en la autopista AP-8, está cerrado desde primera hora de la mañana al paso de camiones de más de 3,5 toneladas.

Según el director de la organización agraria española Asaja en Bruselas, José María Castilla, el respaldo de hoy al acuerdo con mercosur supone una "traición" de la UE y de la "clase política" al sector agrario.

El secretario general de otra organización de agricultores (COAG), Miguel Padilla, denunció, por su parte, que el acuerdo es un "reparto de cromos", en concreto, de "vacas (sudamericanas) por automóviles (europeos)", y lamentó que no se hayan tenido en cuenta las reivindicaciones de los agricultores europeos.

Sin embargo, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, cree que el acuerdo abre oportunidades "especialmente" para producciones españolas "insignes" como el aceite de oliva, los vinos o algunos derivados lácteos. Hay sectores, matizó, "que pueden verse amenazados" como el vacuno de carne, el avícola, el maíz o el azúcar.

También en Francia, grupos de agricultores están bloqueando varias autopistas, en particular cerca de la frontera belga, a las afueras de París y las que conducen a la frontera española.

En Polonia, miles de agricultores han comenzado marchas de protesta en Varsovia y pretenden extender las movilizaciones a otras ciudades.

Aunque el foco principal está puesto en el acuerdo UE-Mercosur, los agricultores europeos también protestan contra la previsible reducción de fondos en el próximo período de la Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034. EFE