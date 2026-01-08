Zelenski denuncia que los últimos ataques rusos que dejaron sin electricidad a Ucrania no tienen justificación

La ciudad de Krivói Rog experimentó el ataque más grave desde el inicio de la actual fase del conflicto en febrero de 2022, lo que impactó de manera severa el sistema eléctrico y ocasionó al menos ocho personas heridas. De acuerdo con lo informado por la agencia Europa Press, este hecho se enmarca en una serie de ofensivas rusas recientes contra infraestructuras energéticas ucranianas, dejando a más de un millón de habitantes en la región oriental sin acceso a servicios esenciales como calefacción y agua potable.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló en sus redes sociales que los últimos bombardeos rusos sobre sectores energéticos en distintas regiones del país carecen de justificación militar. Según consignó Europa Press, Zelenski afirmó que estos ataques representan “una guerra contra la vida” y afirmó que las acciones contra instalaciones de energía y otras infraestructuras han dejado a la población sin salida para afrontar las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

El mandatario subrayó que la situación resulta especialmente crítica en la región de Dnipropetrovsk, donde el corte de suministros básicos afecta la vida cotidiana de alrededor de un millón de personas. Las ciudades de Nikopol, Kamianské, Krivói Rog y Pavlogrado figuran entre las más perjudicadas. Europa Press detalló que, tras los ataques, las autoridades locales anunciaron el estado de emergencia nacional, ampliando la movilización de recursos y personal para atender a los damnificados y restaurar los servicios públicos interrumpidos.

En su mensaje, Zelenski comunicó que “se han desplegado todos los recursos, equipos y servicios necesarios para hacer frente a la situación”, y precisó que la primera ministra, Yulia Sviridenko, recibió instrucciones directas para coordinar y garantizar el apoyo a las autoridades locales en la restauración de las instalaciones dañadas, según reportó Europa Press. El presidente ucraniano destacó que, mientras Zaporiyia ya ha retomado parcialmente el flujo regular de electricidad, las labores de recuperación continúan en distintas poblaciones afectadas dentro de Dnipropetrovsk.

Las condiciones climáticas adversas acentúan la precariedad que enfrenta la población afectada, ante la falta de electricidad y calefacción durante el invierno. Según la información de Europa Press, los trabajadores y equipos desplegados mantienen los esfuerzos para restablecer los servicios esenciales, aunque la magnitud de los daños y la persistencia de la ofensiva complican las tareas sobre el terreno.

Zelenski utilizó estos acontecimientos como base para insistir en la necesidad de apoyo internacional ante lo que describió como un “deliberado tormento” infligido a Ucrania por parte de Rusia. En palabras reproducidas por Europa Press, el presidente manifestó que “las discusiones diplomáticas no pueden ser un pretexto para ralentizar el suministro de sistemas de defensa aérea y de equipos que ayudan a proteger vidas”, remarcando la urgencia de una respuesta más inmediata por parte de los aliados.

En sus declaraciones, Zelenski también subrayó la importancia de avanzar en la cooperación con los países que respaldan a Ucrania. Europa Press citó que el mandatario ucraniano argumentó que la estrategia ofensiva contra instalaciones energéticas no responde a objetivos en el campo de batalla y busca, en cambio, quebrantar la resistencia de la población civil mediante la privación de servicios fundamentales.

El impacto generalizado de estos ataques genera preocupación entre las autoridades nacionales, que buscan alternativas para reducir el sufrimiento de la ciudadanía. Las gestiones diplomáticas y operativas, según reportó Europa Press, continúan dirigidas tanto a la restauración de la infraestructura dañada como a la obtención de ayuda internacional para fortalecer la defensa y la asistencia humanitaria frente a posibles nuevos ataques contra los sistemas de energía y abastecimiento.

Las restricciones energéticas, decretadas después de los bombardeos, acompañan una intensificación de la vigilancia y una reestructuración de los procedimientos de emergencia. Europa Press explicó que la coordinación entre organismos nacionales y locales apunta a consolidar la recuperación de los servicios afectados y garantizar el bienestar de la población mientras persiste el riesgo de nuevos ataques.

Este nuevo ciclo de hostilidades evidencia la dificultad de mantener la estabilidad en las zonas más expuestas del este del país. De acuerdo con lo relatado por Europa Press, las autoridades insisten en la urgencia de refuerzos materiales y técnicos y llaman a la comunidad internacional a involucrarse más activamente en el respaldo tanto de las capacidades defensivas como del suministro de recursos básicos para la población impactada por la guerra.