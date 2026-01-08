Wizz Air crece en España con dos nuevas rutas desde Santander y Menorca

Wizz Air ha reforzado su presencia en España con el lanzamiento de dos nuevas rutas desde Santander y Menorca que conectarán con Albania y Hungría, respectivamente.

Así, a partir del 29 de marzo de 2026, la aerolínea pondrá en marcha una nueva conexión directa entre Santander y Tirana, capital de Albania, con dos frecuencias semanales los jueves y domingos y tarifas desde 29,99 euros.

Esta nueva ruta amplía la red de Wizz Air desde el norte de España y complementa la conexión ya existente entre Santander y Bucarest, según destaca la aerolínea en un comunicado.

Asimismo, desde el 9 de junio de 2026, Wizz Air volará entre Menorca y Budapest, capital de Hungría, con tres vuelos semanales los martes, jueves y sábados y tarifas a partir de 35,99 euros.

Esta nueva conexión es posible gracias a la asignación del decimonoveno avión a la base de Wizz Air en Budapest y forma parte de la expansión de la aerolínea entre España y Hungría para el que la compañía también incrementará las frecuencias entre Barcelona y Budapest hasta alcanzar los 16 vuelos semanales.

Asimismo, las operaciones entre Málaga y Budapest se ampliarán hasta un máximo de siete vuelos semanales, ofreciendo a los pasajeros una mayor variedad de opciones y flexibilidad.