Una experta destaca que el láser dermatológico permite tratar cicatrices y manchas de forma más precisa y segura

Tras el verano, los pacientes acuden de manera más frecuente a la consulta dermatológica para tratar manchas solares y melasma, motivados por el incremento de daños cutáneos ocasionados por la exposición solar y la aparición de nuevas imperfecciones. Esta tendencia, observada en la práctica clínica, ha sido descrita por la jefa de la Unidad de Medicina Estética y Láser de Policlínica Gipuzkoa, Ana Melero, quien detalla que los procedimientos basados en tecnología láser han adquirido especial relevancia y eficacia para quienes buscan recuperar uniformidad y luminosidad en la piel. De acuerdo con lo publicado por el medio sobre las declaraciones de Melero, el láser dermatológico actual permite tratar cicatrices y manchas con mayor precisión y seguridad, y acorta el tiempo de recuperación respecto a alternativas convencionales.

El medio detalló que Melero atribuye estos avances a la transición hacia láseres fraccionados y a la aparición de dispositivos capaces de combinar distintas longitudes de onda, lo que ha ampliado las posibilidades en el abordaje de cada caso, facilitando tratamientos individualizados. Estos dispositivos modernos priorizan la protección del tejido sano y optimizan los resultados en la reducción de imperfecciones cutáneas. “Después del verano vemos un aumento claro de consultas, ya que el daño solar intensifica las manchas existentes y favorece la aparición de nuevas. Es un momento en el que los pacientes buscan recuperar uniformidad y luminosidad, y el láser se convierte en una de las opciones más efectivas”, afirma Melero, según recogió el medio.

Según publicó la fuente, los beneficios del tratamiento no dependen únicamente de la intervención realizada en la consulta, ya que la mayoría de los planes requieren varias sesiones para lograr un efecto visible y sostenido. Sin embargo, Melero destaca que los cambios positivos suelen manifestarse de manera temprana. “Tras las primeras sesiones, la piel suele verse más lisa, con un tono más uniforme y mayor luminosidad. Las manchas se van atenuando progresivamente y las cicatrices comienzan a suavizarse, generando una sensación de piel renovada desde las primeras semanas”, sostiene la especialista.

La combinación de distintas tecnologías se presenta en la práctica diaria como una estrategia para optimizar los efectos de los procedimientos, consignó el medio. Melero apunta que los resultados mejoran cuando se complementan los tratamientos aplicados en consulta con pautas dermocosméticas adecuadas para el domicilio. Entre las alternativas que se aplican en combinación destacan los láseres vasculares o luz pulsada junto a ‘peelings’ específicos, especialmente en el caso de la rosácea; láser pigmentario sumado a agentes despigmentantes para el tratamiento de manchas, o la integración de láseres fraccionados y radiofrecuencia con microagujas para abordar distintas cicatrices.

Respecto a los temores habituales de los pacientes ante posibles molestias o daños cutáneos, la experta explica que los equipos actuales han sido diseñados para reducir la incomodidad, contemplando métodos como la anestesia tópica y el enfriamiento local en situaciones que lo ameritan. Según consignó la fuente, Melero asegura que un diagnóstico médico adecuado y el cumplimiento estricto de las recomendaciones médicas contribuyen a que el riesgo sea bajo: “Los equipos actuales permiten trabajar con niveles de molestia manejables y con sistemas de anestesia tópica o frío local cuando es necesario. Cuando se realiza un diagnóstico médico adecuado y se siguen las recomendaciones, el riesgo es muy bajo”, subraya la especialista.

Sobre los cuidados posteriores al procedimiento, la jefa de la Unidad de Medicina Estética y Láser de Policlínica Gipuzkoa enfatiza la necesidad de extremar la protección solar y la hidratación cutánea. Antes de cualquier sesión es imprescindible evitar la exposición al sol y productos que puedan irritar la piel. Una vez realizado el tratamiento, Melero recomienda aplicar hidratación, mantener una pauta estricta de fotoprotección —empleando protector solar— y abstenerse de la exposición solar directa durante varias semanas. “Con estas medidas, la recuperación suele ser rápida y segura”, recalca la especialista según reportó el medio.

En síntesis, Melero identifica en la tecnología láser un avance relevante para la dermatología estética, ya que la precisión y seguridad de los equipos actuales han ampliado el campo de opciones, haciendo posible la atenuación de imperfecciones cutáneas como cicatrices y manchas con mínimos riesgos, resultados progresivos y tiempos de recuperación reducidos, siempre que se sigan las indicaciones clínicas y de autocuidado.