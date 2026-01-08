Se mantiene el bloqueo al Port de Tarragona y vías cortadas por la protesta de agricultores

El acceso de camiones presenta restricciones en varias rutas de Girona, como parte del impacto extendido de las protestas de agricultores que rechazan el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según detalló Europa Press, la circulación de vehículos pesados se mantiene limitada en tramos de la N-II entre Bàscara y Pontós, en la GI-513 a la altura de Cornellà de Terri y también en la C-38, en la zona del Coll d'Ares. Estas medidas afectan tanto a transportistas como a la distribución de mercancías, lo que amplía la afectación más allá de los cortes viales para turismos.

Diversos puntos principales de Cataluña permanecen bloqueados o con tramos inhabilitados, ya que los manifestantes ocupan carreteras para exigir la revisión del pacto alcanzado entre Bruselas y varios países sudamericanos. Tal como publicó Europa Press, hasta las 20:00 horas del jueves persistía el cierre del acceso al puerto de Tarragona, nodo clave para el transporte y la logística en la región. Además del puerto, una lista de rutas clave seguía cerrada, incluidas la autopista AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la autovía A-2 en Bell-lloc d’Urgell (Lleida); la C-16 entre Berga y Olván (Barcelona); la nacional N-230 a la altura de Pont de Suert (Lleida) y la N-260 en Sort (Lleida).

La situación en la A-2 mostraba afectaciones específicas, ya que además de los cierres totales en algunos puntos, se encontraba cortado un carril en el área de Golmés dirección Lleida, reportó Europa Press. Estos cortes y restricciones forman parte de la estrategia de los agricultores para maximizar la visibilidad de sus demandas y presionar a las autoridades para renegociar o anular el tratado cuestionado.

De acuerdo con la información recabada por Europa Press a través del Servei Català de Trànsit, las movilizaciones y protestas se mantenían en diferentes puntos del territorio catalán, complicando los desplazamientos tanto de particulares como de empresas dedicadas al transporte. El bloqueo al puerto de Tarragona destaca por su potencial de repercusión no solo en la economía local, sino también en las cadenas de suministro internacionales, ya que esta infraestructura canaliza un volumen relevante de importaciones y exportaciones para la región y el resto de España.

Las acciones de los manifestantes, según consignó Europa Press, combinan el corte de rutas con la ocupación de puntos estratégicos, generando importantes retenciones y desvíos para el resto del tráfico rodado. A pesar de los operativos de control y seguimiento desplegados por las autoridades de tráfico, en numerosos tramos persiste la interrupción total o parcial, lo que mantiene en vilo a transportistas y usuarios habituales de estas rutas.

El motivo central que agrupa a los manifestantes, tal como ha detallado Europa Press, es el reciente acuerdo entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur. Los agricultores consideran que este pacto perjudica sus intereses y pone en riesgo la viabilidad de sus explotaciones debido a la competencia y a las condiciones estipuladas en los intercambios comerciales. Las protestas, iniciadas hace varios días, resisten al paso de las horas y muestran una coordinación que involucra a organizaciones agrarias y apoyos logísticos para mantener el pulso en las principales arterias catalanas.

Mientras los cortes y restricciones continúan y las tensiones se mantienen, el tráfico sufre alteraciones sustantivas en áreas rurales y de paso estratégico, explicó Europa Press. Las autoridades han pedido precaución y, en algunos casos, buscan rutas alternativas para evitar los puntos de mayor congestión o bloqueo. El impacto se percibe tanto en la movilidad diaria como en el flujo comercial entre regiones, generando preocupación en sectores económicos ligados directa e indirectamente al sector agroalimentario.