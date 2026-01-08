Se confirma el traslado de Canarias a la Península de "600 ó 700" menores migrantes en los últimos 6 meses

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este jueves que en los últimos seis meses de 2025 cerca de "600 ó 700" menores extranjeros no acompañados que estaban en las Islas Canarias han sido trasladados a la Península.

"Se consigue un hito", ha celebrado Torres en una entrevista en Radio Marca Tenerife, recogida por Europa Press, en la que ha remarcado que aquellos que estaban en Canarias, Ceuta y Melilla, antes de la contingencia migratoria, "los expedientes debían ser enviados a la delegación del Gobierno con al menos cuatro meses de antelación para que en el mes de marzo del año 2026 pudieran estar: "Y eso a día de hoy no se ha cumplido, no se han enviado esos expedientes".

Torres ha puesto en valor que el Gobierno haya sacado adelante una modificación de la ley para el traslado de menores migrantes a la Península. "El Gobierno de España es quien lleva al Consejo de Ministros la modificación del artículo 35, yo me he alejado de cualquier polémica", ha subrayado.

En este punto, ha avisado de que la ley "está para cumplirla" y ha recordado que lo que dice es "que todos los niños que llegaran en verano o después del verano que entraban en contingencia los expedientes tenían que hacerse en quince días y salir de Canarias". "Eso se ha cumplido", ha afirmado.

Además, ha añadido que la norma establece que, aquellos que estaban en Canarias, Ceuta y Melilla antes de la contingencia migratoria, "los expedientes debían ser enviados a la delegación del Gobierno con al menos cuatro meses de antelación para que en el mes de marzo del 2026 pudieran estar por ahí". "Y eso a día de hoy no se ha cumplido, no se han enviado esos expedientes", ha apuntado.

Por lo tanto, Torres ha vuelto a "tender la mano" ante algo que ha reconocido que "no es sencillo" ya que "intervienen muchas administraciones", para que Canarias, Ceuta y Melilla "envíen los expedientes para poder cumplir con los plazos que marca la ley".

El ministro ha advertido también de la "amenaza" que supone que si gobiernan aquellos que votaron en contra de la modificación de la ley la "derogarían". "Es algo que tengo absolutamente claro que ocurriría si gobernase la ultraderecha de nuestro país o fuera influyente en el Gobierno de España", ha puntualizado.

"Yo no estoy para señalar a nadie, porque si hubiese hecho eso desde el principio no hubiésemos seguido intentando conseguir lo que se consiguió, que es un hito histórico que está en riesgo si otro gobernara en España y es que los menores no se queden en los territorios frontera", ha concluido.