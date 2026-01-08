Ribera critica la salida de EEUU de la Convención del Clima: "La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente"

La Administración estadounidense defendió la retirada de 66 entidades multilaterales, incluidas 31 vinculadas a Naciones Unidas, argumentando que estas instituciones contravienen sus intereses nacionales y fomentan agendas globalistas consideradas ineficaces para el uso de fondos públicos. Según informó Europa Press, esta decisión ha generado reacciones inmediatas dentro del bloque europeo, especialmente entre quienes lideran el diseño de políticas climáticas.

Teresa Ribera, en su papel como vicepresidenta de la Comisión Europea para Transición Limpia, Justa y Competitiva, criticó abiertamente la salida de Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). Europa Press detalló que Ribera consideró que la decisión evidencia una falta de atención de la Casa Blanca hacia cuestiones medioambientales, de salud y sufrimiento social. La funcionaria expresó en redes sociales que valores como la paz, justicia, cooperación y prosperidad han dejado de formar parte de las prioridades del Gobierno estadounidense. Ribera subrayó que la retirada implica una ruptura con el "gran legado de Estados Unidos en la gobernanza global", remarcando la claridad con la que la propia Administración estadounidense ha expuesto esta postura internacional.

El anuncio de desvinculación, ordenado por el presidente Donald Trump, forma parte de un proceso más amplio de salida de decenas de organismos internacionales en los que Estados Unidos ha tenido tradicionalmente un papel relevante. Washington sostuvo que la permanencia en ciertas instituciones supone un uso ineficaz de recursos y que sus acciones deben alinearse prioritariamente con los intereses internos. Esta línea de argumentación busca justificar el paso atrás en compromisos multilaterales, especialmente los relacionados con clima y sostenibilidad.

En respuesta a esta nueva orientación, el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, también manifestó su preocupación señalando, según Europa Press, que la Convención Marco de la ONU es un pilar para la acción climática mundial al facilitar la cooperación entre países para limitar las emisiones, prepararse ante los efectos del cambio climático y hacer seguimiento a los avances colectivos. Hoekstra calificó la medida estadounidense de lamentable y recordó que la coordinación internacional en materia climática es esencial para avanzar hacia los objetivos globales de reducción de emisiones y adaptación.

A pesar de las palabras críticas de Ribera, la Comisión Europea adoptó un tono institucionalmente distante en su postura oficial. Tal como consignó Europa Press, la portavoz comunitaria, Arianna Podestà, aclaró que dentro del colegio de comisarios, cada miembro puede expresar públicamente opiniones sobre los asuntos de su competencia. Podestà explicó que, en este asunto, recae responsabilidad de cartera tanto en Ribera como en Hoekstra, y que no corresponde al resto de portavoces contradecir estas posturas individuales.

El ejecutivo comunitario confirmó que la posición de Bruselas se orienta a la continuidad de sus compromisos internacionales dentro de las convenciones multilaterales existentes. Europa Press indicó que la Comisión reiteró su intención de mantener un papel de liderazgo en estos foros globales, siguiendo la trayectoria europea de compromiso en materia climática y cooperación multilateral. Esta confirmación busca recalcar la diferencia de enfoques entre la estrategia internacional europea y la visión actual estadounidense.

Ribera y Hoekstra emergen como las voces más visibles dentro de la Comisión respecto al impacto de la retirada estadounidense, defendiendo ante la opinión pública europea y global la importancia de salvaguardar marcos colaborativos multilaterales. De acuerdo con Europa Press, ambos dirigentes reafirman la relevancia de la acción climática global y el valor de la cooperación, en contraposición a la defensa de intereses nacionales que esgrimió la Casa Blanca.

En tanto, la reacción institucional de la Comisión, según matizó Europa Press, mantiene la línea de respeto hacia la diversidad de planteamientos internos, pero comprometida con la garantía de que la UE continuará liderando medidas para enfrentar los desafíos medioambientales globales dentro del actual marco climático de la ONU.