República Checa y Eslovaquia retomarán sus reuniones de gobierno tras dos años de ruptura

La próxima ronda de consultas bilaterales entre las administraciones de la República Checa y Eslovaquia se celebrará en territorio checo. Así lo aseguró el primer ministro eslovaco, Robert Fico, al término de la reunión sostenida en Bratislava con su homólogo checo, Andrej Babis, quien visitó el país por primera vez desde que asumió el cargo en diciembre de 2025. Según informó Radio Praga Internacional, este encuentro marca el restablecimiento del diálogo entre ambas naciones tras una suspensión que se prolongó durante dos años.

La interrupción de las consultas a nivel de gobiernos se había producido bajo el anterior Ejecutivo checo, encabezado por Petr Fiala. De acuerdo con lo publicado por Radio Praga Internacional, la razón de ese distanciamiento residió en profundas discrepancias sobre distintos temas de política exterior, en particular las posiciones enfrentadas respecto a la guerra en Ucrania. Esta situación había llevado a una ruptura en la cooperación que, tradicionalmente, mantenían ambos países desde su separación en 1993.

El jefe del Gobierno checo, Andrej Babis, recibió honores militares al llegar a Bratislava, siguiendo así la costumbre que dicta que los líderes recién elegidos de Chequia y Eslovaquia realicen su primer viaje oficial al país vecino. Tal como detalló Radio Praga Internacional, el acto de bienvenida tuvo lugar en la ciudad natal del propio Babis, subrayando la dimensión simbólica que revisten estos encuentros bilaterales para ambas repúblicas, que formaron parte de una única nación hasta inicios de la década del noventa.

Durante la jornada, el programa de la visita oficial de Babis incluyó, además de la reunión con Fico, encuentros con el presidente eslovaco, Peter Pellegrini, y con el titular del Parlamento, Richard Rasi. Estos contactos forman parte de los esfuerzos por reactivar los canales de comunicación oficiales en todos los niveles institucionales, tras una etapa caracterizada por la ausencia de consultas formales entre ambos Ejecutivos.

Estos movimientos diplomáticos responden también a la elección de nuevos líderes en ambas naciones y sus manifestaciones públicas sobre la relevancia de las relaciones mutuas. La visita oficial de Andrej Babis y las reuniones programadas con las principales autoridades eslovacas ponen de manifiesto la intención de reconstruir la confianza política entre los dos países tras el periodo de distanciamiento.

En el contexto actual, tanto República Checa como Eslovaquia afrontan desafíos comunes en materia de política exterior, seguridad regional y gestión de relaciones con socios internacionales. Las consultas anunciadas persiguen coordinar esfuerzos y posiciones frente a estos retos, conforme detalló Radio Praga Internacional a partir de las declaraciones de los líderes tras el encuentro en Bratislava.

Peter Pellegrini, presidente de Eslovaquia, y Richard Rasi, presidente del Parlamento eslovaco, figuran entre las autoridades con las que Andrej Babis tiene previsto reunirse durante su visita. Esta agenda responde al objetivo de consolidar una comunicación fluida entre los más altos estamentos institucionales, según remarcó Radio Praga Internacional en su cobertura del evento.

