Rego ve a Trump como la "mayor amenaza para la humanidad" y dice que busca "la destrucción del derecho internacional"

Durante la presentación del libro ‘Palestina. Crónica de un genocidio’, escrita por Enrique Olaya y celebrada en la Embajada de Palestina, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, insistió en que el panorama actual en Latinoamérica no responde a un hecho fortuito, sino que forma parte de lo que describió como un plan, donde el derecho internacional se convierte en un obstáculo que se puede descartar. Según consignó el medio, Rego centró sus críticas en la figura de Donald Trump, atribuyéndole la intención de ejercer un dominio global mediante la agresión militar, la configuración de un nuevo orden internacional y el desprecio manifiesto hacia el marco de derechos internacionales.

De acuerdo con la información publicada, Sira Rego identificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como la “mayor amenaza contra la humanidad”. Para la ministra, las recientes acciones del mandatario estadounidense, incluido el ataque a Venezuela, obedecen al impulso de consolidarse como un “dictador a nivel mundial”. Rego alertó que bajo el liderazgo de Trump, se ha intensificado el riesgo para países soberanos como Cuba y Colombia, y se consideró incluso la posibilidad de un ataque militar contra Groenlandia, extremo que situó como representativo de la capacidad de Trump para desafiar límites internacionales.

En sus declaraciones, registradas por la prensa, Sira Rego sostuvo que Trump busca erigir un orden en el que el mundo “pertenezca a él y a su corte de amigos millonarios”. Tal como reportó el medio, este contexto favorece la amenaza a la soberanía de diferentes Estados y genera el escenario para que cualquier tipo de agresión parezca plausible, hecho que, en su valoración, redefine los límites previamente establecidos en el sistema internacional.

A lo largo de su intervención, la ministra trasladó su visión acerca de la situación en Gaza, a la que caracterizó como “el laboratorio que mide hasta dónde puede llegar la destrucción sin consecuencias reales para quienes la ejercen”. Según detalló el medio, para Rego, este enclave representa un caso donde la erosión de la protección a los derechos humanos revela hasta qué punto los actores políticos internacionales actúan o permanecen pasivos ante la violencia.

Por otra parte, la ministra señaló de manera crítica el rol de la Unión Europea en este entramado internacional. Según mencionó el medio, Rego acusó al bloque europeo de limitarse a una posición de “mediación” que, en la práctica, permite la “violación” de derechos humanos, protegida tras un lenguaje diplomático. Rego afirmó que la responsabilidad europea se define más por su permisividad ante estos hechos que por las acciones que efectivamente emprende, interpretando la postura de la Unión Europea como una “indignación sin actuación”.

Además, Rego reiteró durante el evento su apoyo a los principios de soberanía de los pueblos y su postura en contra de los “intereses imperialistas”. Frente a lo que considera una organización global basada en la violencia, la ministra dejó claro que “no hay espacio para la neutralidad”, postura que, según destacó el medio, subraya tanto su oposición a las tendencias agresivas internacionales como su llamado a una respuesta activa frente a dichas amenazas.