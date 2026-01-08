Redondo reclama más municipios en VioGén y un cambio de enfoque hacia el agresor en la lucha contra violencia machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reclamado la incorporación de nuevos municipios en el sistema VioGén y un cambio de enfoque hacia el agresor en la lucha contra la violencia machista.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en declaraciones a medios antes de presidir el Comité de Crisis en el Ministerio de Igualdad para analizar los asesinatos machistas ocurridos en noviembre y diciembre de 2025, con siete y cinco casos respectivamente.

En este sentido, Redondo ha explicado que, en España, en la actualidad hay alrededor de 1.250 municipios de más de 5.000 habitantes con Policía propia y ha lamentado que "solamente 822" estén incorporados al sistema VioGén.

Además, ha avanzado que hará un llamamiento a la Federación Española de Municipios y Provincias para que se incorporen más municipios al sistema VioGén. "Hay margen de mejora para seguir avanzando en esa lucha terrible contra la violencia de género", ha asegurado.

Igualmente, la titular de la cartera de Igualdad ha defendido un cambio de enfoque en la lucha contra la violencia de género, poniendo el foco en el agresor y no en la víctima.

"Creo que en este año que iniciamos tenemos que cambiar también la perspectiva. Eso lo trabajaremos dentro del comité de crisis. Pero la perspectiva tiene que ser poner el foco sobre el maltratador, poner el foco sobre el asesino, poner el foco sobre esa persona violenta", ha expuesto.

También ha recordado que los asesinos de violencia de género se enfrentan a penas de entre 15 y 25 años de prisión, que pueden llegar a la prisión permanente revisable. "Hay que incidir en cuál es la sanción social, la sanción penal a estos criminales y también una sanción ciudadana", ha afirmado, calificando al maltratador como "un mal ciudadano".

Redondo ha subrayado que los comités de crisis son "un instrumento imprescindible" para reforzar las medidas de protección y mejorar la coordinación institucional entre todas las administraciones implicadas. "Nos ayudan a aprender de todos y cada uno de los casos y qué consecuencias y qué mejoras del sistema tenemos que implementar", ha indicado, insistiendo en que cada asesinato supone "un fracaso" para la sociedad.

En esta misma línea, la ministra ha lanzado un mensaje de "esperanza" al recordar la evolución de los asesinatos machistas desde que se inició el recuento oficial en 2003.

"Vamos ganando la batalla muy paulatinamente, muy poco a poco, pero esto nos tiene que mantener en el refuerzo y en la esperanza de que una sociedad libre de asesinatos de violencia de género, asesinatos machistas, es posible", ha asegurado.

PACTOS AUTONÓMICOS

En este contexto, Redondo ha destacado la importancia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025, y ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que refuercen estas políticas mediante pactos autonómicos. Así, ha indicado que es "importante" que la lucha contra la violencia machista esté "fuera de la batalla partidista".

En lo que va de 2026, han sido asesinadas por su pareja o expareja dos mujeres, una en Jaén y otra en Las Palmas. En ambos casos existían denuncias previas contra el presunto agresor y la última tenía dos hijos menores de edad.

Respecto a los casos de presunto acoso sexual en el PSOE y la petición de mujeres socialistas de hacer autocrítica por la fractura del movimiento socialista, Redondo ha señalado que el 'MeToo' "ha avanzado afortunadamente en muchos ámbitos sociales" y ha considerado "lógico" que también haya llegado a la política, recordando que casos de acoso se han producido en "todos los partidos".

"Yo creo que el Partido Socialista lo ha hecho muy bien, lo ha hecho correctamente, lo ha hecho con agilidad. Tenemos un protocolo, un protocolo que se está aplicando y que, confiemos en los instrumentos del partido, se saldará con una información veraz sobre lo que ha ocurrido", ha argumentado para insistir en que confía "absolutamente" en el PSOE.