Quique Setién confirma que el FC Barcelona ya no le debe dinero

El exentrenador del FC Barcelona Quique Setién aseguró que no se arrepiente de haber aceptado el reto de dirigir al conjunto blaugrana pese al difícil contexto en el que llegó, al tiempo que confirmó que el club ya ha cumplido con todos los compromisos económicos pendientes con él, una situación que contrasta con la que mantiene con el Villarreal, aún sin resolver y en los tribunales.

En una entrevista concedida anoche al programa 'El Larguero' de la Cadena SER, el técnico cántabro explicó que el Barça ha terminado abonándole las cantidades adeudadas tras su salida del club. "Cumplieron todos sus compromisos hace tiempo. Tardaron tres o cuatro años, pero cumplieron al final", aseguró.

"Ahora estamos esperando al Villarreal, que tampoco he cobrado nada y hace dos años y medio. El tema está en el juzgado, llevamos un año y medio esperando una sentencia. No esperas que estas cosas pasen en equipos como estos", señaló al respecto.

Setién también quiso despejar cualquier duda sobre su paso por el banquillo del FC Barcelona y negó que se arrepienta de haber firmado por el club, incluso teniendo entonces una oferta para dirigir a la selección de Egipto.

"No me arrepiento de haber ido al Barça. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero no llegué en un momento como el que está ahora el Barça: con gente joven, chavales ilusionados, entusiasmo, buen ambiente... Tristemente, fue totalmente diferente", reconoció.

El entrenador, con pasado también en el Betis y el Villarreal, analizó además el gran momento que atraviesa el Barcelona de Hansi Flick, destacando el peso del técnico alemán en el rendimiento del equipo. "Evidentemente, los futbolistas son los protagonistas, pero me parece que la influencia del entrenador es muy alta. Es un hombre muy exigente, toda la plantilla ha aceptado la propuesta que ha planteado", valoró.

En esa línea, Setién elogió la valentía del actual Barça y su fidelidad al estilo. "El atrevimiento que tiene para adelantar la defensa y no cambiar su modelo, que, aunque nos parezca suicida a veces, le da mucho más de lo que le quita. Está confeccionando un equipo relativamente joven que irá creciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Es un equipo muy solvente, me gusta porque es el estilo del Barça. Es un espectáculo verlos, son muy difíciles de parar", concluyó.