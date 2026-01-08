Pablo Urdangarín revela cómo lo han pasado en la fiesta de cumpleaños del Rey Juan Carlos en Abu Dabi

Durante su estancia en Abu Dabi, Sophia Khan realizó su primera aparición oficial en un evento familiar de los Borbón-Urdangarín, marcando un hito en la vida privada del mayor de los hermanos, Juan Urdangarín. Al regreso del viaje, el foco mediático se centró en Pablo Urdangarín, quien respondió a los periodistas sobre los detalles del cumpleaños número 88 del Rey Juan Carlos. Según reportó Europa Press, Pablo confirmó que todo “ha ido bien” pero mantuvo la discreción, evitando revelar detalles adicionales sobre la reunión familiar y las presentaciones realizadas durante la celebración.

De acuerdo con Europa Press, Pablo Urdangarín, acompañado de su pareja Johanna Zott, viajó recientemente a Abu Dabi con motivo del cumpleaños del exmonarca, celebrado el pasado 5 de enero. La reunión tuvo un carácter íntimo. Asistieron miembros cercanos de la familia, incluyendo las infantas Elena y Cristina, junto a sus hijos respectivos: por parte de la Duquesa de Lugo, Froilán y Victoria Federica; y por parte de Cristina, Juan, Miguel, Pablo e Irene. A ellos se sumaron las parejas de los hijos de los exduques de Palma: Johanna Zott, Olympia Beracasa —pareja de Miguel Urdangarín—, y Sophia Khan, quien acompañó a Juan Urdangarín.

El medio Europa Press detalló que, tras la celebración, Pablo llegó a Barcelona el miércoles 7 de enero en compañía de Johanna, para reincorporarse a los entrenamientos del Fraikin BM Granollers. Durante su paso por la terminal del aeropuerto del Prat, Pablo fue consultado por la prensa acerca de la dinámica de la fiesta y las diferencias respecto al año anterior, cuando el cumpleaños 87 de Don Juan Carlos se realizó con numerosas actividades y gran visibilidad mediática, incluyendo actuaciones musicales y la presencia de múltiples invitados destacados. En contraste, la reciente reunión destacó por su privacidad, sin imágenes difundidas ni registro público de la celebración.

A preguntas de los reporteros sobre las ausencias de los Reyes Felipe y Letizia, la Reina Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, Pablo Urdangarín no ofreció declaraciones, limitándose a agradecer el interés con frases como “Nada que decir, gracias”, y rechazando entrar en detalles sobre la presencia o ausencia de miembros de la familia en la fiesta. Esta actitud reservada se repitió cuando se le cuestionó sobre la integración de Sophia Khan en el entorno familiar, manteniendo la confidencialidad respecto a la vida privada de los presentes.

Según publicó Europa Press, la pareja de Pablo, Johanna Zott, acompañó al joven tanto en el viaje a Abu Dabi como en su regreso a Barcelona, mostrando el fortalecimiento del círculo familiar y social alrededor de Pablo Urdangarín. Olympia Beracasa, de nacionalidad venezolana, asistió junto a Miguel Urdangarín, reflejando la continuidad de relaciones cercanas en la familia ampliada de los Urdangarín-Borbón. Por su parte, la presencia de Sophia Khan junto a Juan Urdangarín se produjo meses después de que se hiciera pública su relación, subrayando la naturaleza privada de estas incorporaciones familiares.

El carácter íntimo de esta celebración contrastó con el festejo del año anterior, donde abundó la cobertura mediática y se difundieron imágenes y detalles sobre los actos desarrollados, como la presentación de Los del Río y la gastronomía ofrecida durante la fiesta. En esta ocasión, el entorno mantuvo la reserva y ninguna fotografía trascendió a los medios, según informó Europa Press.

Pablo Urdangarín ha reiterado en ocasiones anteriores su apoyo y estima por su abuelo, el Rey Juan Carlos, y no ha ocultado su deseo de que pudiera regresar a España. Este respaldo se evidenció tanto en lo público como en la decisión de asistir al aniversario, sumándose a una reunión restringida en la que solo participaron familiares directos y sus parejas.

Europa Press recogió también que, tras la insistencia mediática en el aeropuerto, Pablo mostró cierta incomodidad, rechazó responder de manera extensa y pidió a los reporteros que le permitieran continuar su trayecto. “Bien, ha ido bien, ha ido bien. Ya, por favor, hay un montón de gente”, afirmó, evitando ofrecer nuevos datos sobre la reunión familiar y el ambiente en Abu Dabi.

En esta ocasión, la presentación de Sophia Khan como pareja de Juan Urdangarín se consolidó en el ámbito privado, sin imágenes ni descripciones públicas sobre el desarrollo de la fiesta. La actitud reservada adoptada por Pablo Urdangarín tras el regreso a España refuerza el clima de confidencialidad impulsado por los integrantes de la familia, en consonancia con la discreción que ha predominado en torno a la figura del Rey Juan Carlos tras su salida de España y la reciente publicación de sus memorias.

Según consignó Europa Press, la celebración del 88 cumpleaños de Don Juan Carlos, a diferencia de ocasiones anteriores, ha transcurrido sin grandes actos, manteniendo a salvo la intimidad de un círculo familiar reducido y sin proyección pública, en respuesta al interés mediático por la vida personal del exmonarca y sus descendientes.