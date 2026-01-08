Núñez (PP C-LM) acusa a Page de "esconderse en la equidistancia" ante el chavismo en Venezuela

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de estar escondido en la "equidistancia" en cuanto a su postura ante el chavismo en Venezuela, asegurando que esa actitud "no le compromete a nada".

En el transcurso de un comida con medios de comunicación de toda la región, Núñez, ha querido recordar en este punto las palabras del alcalde socialista de El Bonillo (Albacete), Juan Gil, quien en 2017 dijo sobre el Gobierno venezolano que era "envidiable", y su sistema electoral "garantista", afirmaciones en las que descartaba cualquier "fraude electoral".

Unas afirmaciones ante las que García-Page "no hizo nada", ya que el alcalde del PSOE no fue sancionado "ni expulsado del partido".

"Page decidió callar y ser cómplice de esa conclusión, como ahora, que no dice nada y sigue escondido en la equidistancia que no le compromete a nada", ha rematado.