Noem justifica al agente del ICE que mató a una mujer en Minneapolis: "Sintió que su vida corría peligro"

"Cuando se utiliza un arma para dañar a alguien e incitar a la violencia contra él e intentar causarle lesiones o la muerte, hay que calificarlo exactamente como lo que fue", sostuvo Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al pronunciarse sobre la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, quien fue abatida durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis. Según informó la agencia Europa Press, Noem defendió la actuación del agente responsable del disparo letal, argumentando que el oficial "sintió que su vida corría peligro".

De acuerdo con lo difundido por Europa Press, la funcionaria explicó en una rueda de prensa que Good usó su vehículo como arma para intentar atropellar a un agente en el contexto de una redada migratoria. Bajo esta perspectiva, Noem aseguró que el agente actuó en respuesta al riesgo inmediato para su integridad física y la de sus compañeros, y que se aplicarán los protocolos habituales de investigación que corresponden a este tipo de incidentes, en los que los agentes recurren al uso de la fuerza letal. Afirmó también que la administración federal calificó el hecho como un acto de "terrorismo doméstico" debido al modo en que se habría empleado el vehículo por parte de la fallecida.

Según publicó Europa Press, los hechos ocurrieron el miércoles durante la ejecución de un operativo del ICE en la ciudad de Minneapolis. Durante la intervención, el enfrentamiento culminó con el disparo que terminó con la vida de Renee Nicole Good. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional han sostenido que la conducta de la mujer puso en riesgo la vida de los agentes y justificaron la respuesta mediante el uso de armas de fuego.

Asimismo, la respuesta oficial ha contado con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, quien apoyó la versión ofrecida tanto por Noem como por el ICE sobre las supuestas amenazas que enfrentó el personal durante el operativo migratorio, difundió Europa Press. La versión sustentada por la administración atribuye la responsabilidad del desenlace fatal a las acciones que tomó Good a bordo de su automóvil.

Después del tiroteo, se ha registrado una manifestación en la zona donde tuvo lugar el enfrentamiento, informó Europa Press. Distintos sectores de la comunidad se congregaron en el lugar para expresar descontento ante lo sucedido y denunciar lo que consideran un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias. La reacción ciudadana evidenció el malestar existente en algunos sectores ante las tácticas desplegadas por el ICE en distintas ciudades estadounidenses.

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, cuestionó la versión oficial de los hechos e indicó que, desde su perspectiva, tanto el ICE como la Administración Trump fomentan escenarios caóticos con sus procedimientos, reportó Europa Press. Frey responsabilizó al gobierno federal de contribuir a un ambiente de inestabilidad mientras los habitantes reaccionaban ante el incidente mortal.

De acuerdo con el procedimiento anunciado por Noem, el caso seguirá los mismos pasos que otras situaciones donde los agentes federales emplean la fuerza letal en el cumplimiento de su deber, reiteró Europa Press. El análisis de cada elemento involucrado estará a cargo de las autoridades competentes, quienes determinarán si se actuó conforme a la regulación vigente.

Finalmente, Europa Press subrayó la tensión generada en la comunidad de Minneapolis tras lo ocurrido, especialmente debido al precedente de casos similares donde los operativos policiales y migratorios han derivado en muertes violentas y protestas ciudadanas. El debate sobre las políticas migratorias y el uso de la fuerza por organismos federales sigue siendo un tema presente en el ámbito social y político del país.