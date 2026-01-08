Louzán ensalza la labor de los entrenadores españoles "en el mundo y especialmente en Arabia Saudí"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ensalzó este jueves la labor de los entrenadores españoles en todo el mundo, y "especialmente en Arabia Saudí", y les dejó claro que son "la mejor versión de España"

El mandatario fue el encargado de abrir en Yeda, Arabia Saudí y con motivo de la celebración estos días de la Supercopa de España, el II Congreso Internacional de Entrenadores/as de Fútbol, organizado por 'La Academia RFEF' y que contó con una serie de ponencias y mesas de debate en torno al trabajo de la selección española de fútbol.

"Para la RFEF es muy importante la labor de los entrenadores españoles en el mundo y especialmente en esta zona, en Arabia Saudí, que en los últimos años ha tenido una gran transformación en el ámbito social, económico, de infraestructuras. Es espectacular", subrayó Louzán, acompañado por Iván Cancela, presidente del Comité de Entrenadores, y David Gutiérrez, Director de la Escuela Nacional, en declaraciones recogidas en la web federativa.

Según indicó la federación, más de 70 entrenadores, directores deportivos, preparadores físicos y ayudantes españoles, entre ellos tres mujeres entrenadoras, desarrollan su trabajo en clubes del país asiático.

En este sentido, el dirigente recalcó que este congreso era "una magnífica oportunidad" para los que se encuentran en Arabia y que ayudan "a dar un salto cualitativo". "Sois la mejor versión de España y nos representáis. Nunca hay que olvidar a aquellos que habéis salido del país para mejorar, para buscar una nueva oportunidad y lo habéis hecho de la mano del fútbol español y de la RFEF", apuntó.

Louzán subrayó que Arabia Saudí "apuesta por la formación y está avanzando en el fútbol". "Estamos delante de la mejor jornada de formación de entrenadores del mundo y debemos aprovecharla como 'marca España'", añadió el presidente de la federación.

Este demandó la necesidad de "caminar juntos". "Hace un año tuvimos un encuentro de trabajo con vosotros en el que nos trasladasteis vuestras inquietudes y preocupaciones. Muchos de los que estáis aquí tenéis formación académica y hace un año era imposible poder reconocer a las personas que os habéis formado ajenos a los cursos de la RFEF y de las Federaciones Territoriales", afirmó.

Louzán recordó que "parecía que se iba a acabar el mundo", pero que lograron llegar "a muy buen puerto" en sus conversaciones con la UEFA. "Muchos de los que estáis aquí ya tenéis una formación reglada para poder entrenar en cualquier parte del mundo, colocando al mismo nivel a los entrenadores que tienen formación federativa y académica. Si adquirimos un compromiso se tiene que hacer", expresó.

"La Supercopa es una magnífica oportunidad para España, para los clubes más modestos del fútbol español, para los cuatro participantes, pero como queremos continuar y seguir trabajando en esa zona, estamos contentos con la labor que estamos haciendo juntos. Hay más de 80 equipos representados y hay que poder controlar cómo se trabajan las cosas, aquí hay un nido de oportunidades para los españoles", sentenció Louzán.

Además, a lo largo de toda la jornada de este congreso, participaron los dos seleccionadores absolutos, Luis de la Fuente, este de forma telemática, y Sonia Bermúdez, en un foro que ha permitido a los técnicos españoles presentes acumular horas de formación con vistas a su revaluación de licencia UEFA.