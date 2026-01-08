Los sindicatos médicos escenifican su unión y anuncian medidas "más intensas" para rechazar el Estatuto Marco

Durante la rueda de prensa conjunta celebrada este jueves, la vicepresidenta de O'MEGA Galicia, Mercedes Tallón, afirmó que las acciones sindicales tendrán como destinatarios tanto al Ministerio de Sanidad como a las comunidades autónomas, un mensaje que matiza el alcance nacional de la protesta médica. Tras esta declaración, los sindicatos médicos comunicaron su rechazo al borrador regulador propuesto por el Ministerio y anunciaron medidas conjuntas de protesta con una intensidad superior a las movilizaciones anteriores. Según publicó el medio original, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), O'MEGA y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) integran el bloque sindical que impulsará estas protestas coordinadas, tras escenificar públicamente su unidad.

El secretario general de CESM, Víctor Pedrera, detalló ante los medios que el calendario y el contenido de las nuevas movilizaciones se definirán en los próximos días, subrayando que “van a ser de más calado que las que se han realizado hasta ahora. Hemos comprobado que con cuatro días consecutivos de huelga no es suficiente para el Ministerio de Sanidad”. Tal como informó el medio, la intención es establecer acciones más contundentes desde febrero, con la finalidad de exigir un Estatuto Marco propio para el colectivo médico y una presencia específica en los espacios de negociación sectorial. Los sindicatos no excluyen ninguna medida, incluida la huelga indefinida, para forzar al Ministerio a revaluar su posición.

Según el medio que reportó la noticia, los representantes sindicales consideran que la actitud del Ministerio de Sanidad en las últimas semanas denota falta de voluntad para atender las demandas del personal médico. Además, criticaron el reciente acuerdo sobre el Estatuto Marco alcanzado entre el Ministerio y otras organizaciones sindicales, calificando el pacto como un logro aparente cuyas implicaciones reales y contenido concreto aún se desconocen y no beneficiarían a los médicos.

Miguel Lázaro, presidente de CESM, señaló que los sindicatos desarrollarán una estrategia de “máximo nivel de confrontación”, destacando la relevancia de la unidad alcanzada entre las principales fuerzas sindicales médicas del país y describiendo el momento como “un regalo de Reyes que merecemos”. Lázaro insistió en que los médicos requieren un Estatuto Marco que refleje las particularidades de su profesión y les reconozca su papel en el liderazgo clínico dentro del sistema sanitario. Resaltó que un marco regulador específico es esencial para atraer más profesionales al Sistema Nacional de Salud y así “recuperar la calidad de la sanidad pública”.

En declaraciones recogidas por la fuente original, el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, expuso que “no es solo una movilización contra la ministra y el Ministerio, es contra el Gobierno de España y contra todos aquellos políticos que han perpetuado durante todos estos años la situación que vive el colectivo”. Este enfoque apunta a que la protesta se dirige no solamente contra la administración sanitaria central, sino también contra el conjunto de responsables políticos que, a juicio de los sindicatos, han contribuido al deterioro de las condiciones laborales de los médicos.

Las jornadas de huelga permanecen convocadas para los días 14 y 15 de enero en varias comunidades autónomas. Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), O'MEGA y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) mantendrán estas acciones en sus respectivos territorios. Aunque el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y CESM no participarán directamente en esta convocatoria, sus dirigentes expresaron su respaldo a las protestas, manifestando que su objetivo a partir de este momento será coordinar estrategias conjuntas.

De acuerdo con el medio, la unificación de los sindicatos médicos pretende reforzar la presión ante el Ministerio de Sanidad y aumentar el alcance de las futuras protestas. El bloque sindical avanzó que proseguirá los contactos con diferentes partidos políticos para exponer su postura frente a la propuesta ministerial y solicitar apoyo, buscando obtener compromisos respecto a la elaboración de un marco normativo que contemple las especificidades de la profesión médica y garantice vías de representación propias.

Esta escalada de movilizaciones responde, según indicaron los portavoces sindicales, a la percepción de que el Ministerio no muestra disposición para discutir reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales, la organización del trabajo y el reconocimiento profesional de los médicos y facultativos. Los representantes insisten en que el actual proceso negociador y el borrador presentado no atienden las demandas fundamentales del sector.

El anuncio de nuevas y más intensas movilizaciones introduce un escenario de confrontación sindical sin precedentes, tal como señalaron en varias ocasiones los portavoces sindicales en la información recogida por la fuente. El objetivo central compartido por todos los sindicatos participantes es la obtención de un Estatuto Marco propio y el establecimiento de marcos de diálogo específicos. Estos puntos son considerados indispensables para mejorar la situación laboral y profesional del colectivo médico en todo el territorio nacional.