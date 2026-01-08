Agencias

Los 'Hispanos' arrasan a Eslovaquia en la primera jornada del TIE 2026

La selección española masculina de balonmano ha ganado este jueves a la de Eslovaquia por un rotundo 43-26 en su primer partido del tradicional Torneo Internacional de España (TIE), que se disputará hasta el domingo en el Navarra Arena, y ha mostrado así el buen fondo de armario que hay en la convocatoria de Jordi Ribera.

Este torneo amistoso sirve de preparación para el inminente Campeonato de Europa, que se celebrará en sedes de Dinamarca, Suecia y Noruega, y arrancó en el nutrido pabellón de Pamplona con un atractivo empate (31-31) entre los combinados de Portugal y Egipto, tras haber remontado los egipcios cinco goles durante la segunda mitad del partido.

Luego llegó el turno de los anfitriones, unos 'Hispanos' rejuvenecidos y que empezó a irse en el marcador, eso sí, cuando el veterano Imanol Garciandia tomó las riendas en ataque con disparos tanto de potencia como de finura. Pese al ímpetu de Marko Jurkovic y sobre todo de Tomás Smetánka en el equipo visitante, España abrió hueco desde el 11-8 en adelante.

Además, la labor defensiva de Natan Suárez y Antonio Serradilla ayudó a que los locales se sintieran cómodos y ya ganasen por 20-13 al descanso, del cual regresaron aún más acertados y con relevo en la portería cuando Nacho Biosca ocupó con garantías el lugar de Sergey Hernández.

Desde las bandas gracias a Marcos Fis, Ian Barrufet y Jan Gurri, junto a un Kauldi Odriozola veloz y certero en cada 7 metros, se fraguaron las holgadas distancias a favor de España. También se animó Daniel Fernández en el desenlace, cuyo resultado brindó la primera alegría al público en un TIE 2026 que seguirá para los 'Hispanos' el 10 de enero contra Túnez.

EuropaPress

