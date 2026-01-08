Agencias

La URV lidera un proyecto "pionero" para prevenir las agresiones contra profesionales de la salud

Guardar

Un proyecto "pionero" coordinado por la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona junto a otras cuatro universidades catalanas analizará durante 3 años las agresiones a profesionales de la salud en Catalunya para proponer medidas de prevención y apoyo, informa el centro en un comunicado este jueves.

Se trata del proyecto Viogensalut, que ha recibido la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y pretende identificar los factores de riesgo y predicción de las agresiones, reducir su incidencia y mejorar la protección del personal sanitario como del administrativo que trabaja en la Atención Primaria.

También pretende aumentar la conciencia social sobre esta problemática y contribuir a políticas de prevención, intervención y acompañamiento más efectivas.

Utilizará un enfoque de "triangulación metodológica" en tres fases: la primera se basará en una encuesta cuantitativa a unos 1.000 profesionales de centros de atención primaria de toda Catalunya para cuantificar y caracterizar las agresiones; y en la segunda fase se llevarán a cabo entrevistas y grupos focales a más de 100 profesionales para comprender el impacto de los episodios.

En la última fase participativa se diseñarán y validarán las medidas preventivas y protocolos de apoyo, que se pilotarán en 15 centros de salud de Catalunya.

La investigación, que se llevará a cabo entre 2025 y 2028, ha recibido el apoyo de colegios profesionales y sociedades científicas como el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona y la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 8 ene (11.00 GMT)

Infobae

Moscú decreta alerta naranja ante las intensas nevadas

Infobae

Comienza la tala del pino donde está enterrado el burro del famoso poema 'Platero y yo'

Infobae

Mapfre reafirma su compromiso con sus operaciones en Venezuela tras intervenir EEUU en el país

El máximo directivo de la aseguradora remarcó que la compañía mantiene operaciones en el mercado venezolano pese a la incertidumbre política y económica, descartó riesgos internacionales y afirmó que la inversión local es baja por la hiperinflación prolongada

Infobae

El Jardín Botánico lanza un servicio para el análisis anatómico y microestructural de muestras biológicas

La institución ha creado un espacio dotado de tecnología avanzada donde investigadores y empresas podrán realizar estudios detallados de tejidos vegetales y organismos, con procesamiento completo, capturas digitales e informes, según confirmó la responsable del proyecto, Cristina Ribeiro

El Jardín Botánico lanza un