La UE y Jordania avanzan en la implementación de 3.000 millones en ayudas para la modernización del país

La relación entre la Unión Europea y Jordania se ha visto marcada por el compromiso adquirido para fortalecer la seguridad y la defensa fronteriza, con énfasis en la colaboración directa con diversas agencias europeas. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, en la primera cumbre UE-Jordania celebrada este jueves en Amán, ambas partes reafirmaron su cooperación en la lucha contra el crimen organizado, el contrabando y otras amenazas transfronterizas, al tiempo que consolidaron el acuerdo para la implementación de un paquete de apoyo financiero y de inversiones por valor de 3.000 millones de euros hasta el año 2027.

Los líderes presentes en la reunión —la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el rey de Jordania, Abdalá II— coincidieron en la importancia de reforzar la estabilidad política y económica bilateral, así como en la necesidad de promover el respeto a los derechos humanos. Según relató Europa Press, ambas delegaciones emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la cumbre de Amán como un punto de inflexión en las relaciones entre la Unión Europea y Jordania, subrayando la voluntad de trabajar conjuntamente para asegurar la estabilidad, la paz y la seguridad a largo plazo. El comunicado también destacó el objetivo compartido de proteger valores universales, entre ellos la democracia y los derechos humanos, además de reafirmar el compromiso con los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas.

El amplio paquete de apoyo anunciado por la Unión Europea, valorado en 3.000 millones de euros, estará compuesto por 1.000 millones en Asistencia Macroeconómica, 640 millones en subvenciones y 1.400 millones en inversiones públicas y privadas. Europa Press comunicó que la entrega de estos fondos se destinará a reforzar la resiliencia económica de Jordania y a apoyar el ambicioso programa de modernización impulsado por el gobierno de Abdalá II. Las dos partes consideraron esencial la colaboración estratégica para responder al impacto de las crisis regionales que afectan especialmente a Jordania, debido a su papel en el sostenimiento de la paz y la estabilidad regional.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, intervino en la cumbre expresando satisfacción por los avances continuos en la implementación del acuerdo económico. Costa remarcó que la unión de subvenciones y préstamos pretende respaldar la visión de modernización defendida por el monarca jordano, además de señalar la relevancia prioritaria de esta cumbre y de una futura conferencia de inversión orientada a impulsar recursos y colaboraciones adicionales. Entre las líneas concretas de esta cooperación, Costa resaltó la provisión de un paquete militar específico de 35 millones de euros, aprobado a fines del año pasado, destinado a adquirir un sistema de defensa aérea para Jordania, junto con el fortalecimiento del diálogo sobre amenazas como el terrorismo y los ataques cibernéticos.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, insistió en que la estabilidad económica figura como uno de los ejes clave de la cooperación, justificando así la asignación de 3.000 millones de euros en inversiones para Jordania hasta 2027. Von der Leyen precisó, recogió Europa Press, que el trabajo conjunto y las inversiones a gran escala constituyen tareas aún por desarrollar, aunque valoró positivamente la transformación de la asociación entre ambas regiones, que ha pasado de una visión estratégica a una colaboración efectiva y competitiva.

En el marco de la cumbre de Amán, las dos partes acordaron realizar una nueva edición de este foro en Bruselas en 2028. Además, según informó Europa Press, uno de los temas centrales abordados fue la situación regional en el Próximo Oriente, en especial la crisis en Gaza. La Unión Europea y Jordania manifestaron su respaldo a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza y a la iniciativa planteada por el presidente estadounidense Donald Trump para la resolución del conflicto. Instaron a todas las partes a implementar plenamente las medidas aprobadas, siempre respetando el derecho internacional. Las delegaciones enfatizaron la urgencia de responder ante la situación humanitaria calificada como “catastrófica” en Gaza, demandando una entrega de ayuda humanitaria sin trabas, un acceso sin restricciones para Naciones Unidas, sus agencias y organizaciones humanitarias, y destacando los esfuerzos liderados por Jordania en este ámbito.

En cuanto al enfoque de la solución de los conflictos, las delegaciones reafirmaron que la única ruta posible hacia una paz duradera se construye sobre la base de la solución de dos Estados. Expresaron apoyo a la coexistencia de Israel y un Estado palestino independiente, rechazando tanto la anexión de territorios como el establecimiento de asentamientos ilegales y los desplazamientos forzados de población palestina. El comunicado, reportó Europa Press, subrayó también la condena de la UE y Jordania a la invasión rusa de Ucrania e incluyó referencias a la situación de Siria y Líbano, apuntando a la continuidad del trabajo conjunto en materia de seguridad regional.

El texto conjunto precisó la intención de fortalecer la cooperación, incluyendo la gestión fronteriza y la lucha contra el crimen organizado y todas las formas de tráfico ilícito. Para alcanzar estos objetivos, se promoverá la colaboración con agencias de la Unión Europea como CEPOL, Europol y Frontex. En el contexto de la seguridad, las dos partes ratificaron su adhesión a la Coalición Global contra Daesh, al Foro Global contra el Terrorismo y al Proceso de Áqaba centrado en la prevención del extremismo violento y la radicalización.

El anterior compromiso inquebrantable con los principios del multilateralismo efectivo y el respeto al Derecho Internacional resultó uno de los ejes del comunicado. Según lo publicado por Europa Press, la cooperación directa con Naciones Unidas y el reforzamiento del sistema internacional basado en normas legales constituyen elementos centrales de la agenda compartida entre la UE y Jordania. Además, las delegaciones acordaron avanzar en la implementación de reformas y mecanismos destinados a fortalecer el Estado de derecho y las instituciones democráticas.

Durante la jornada, tanto las declaraciones oficiales como los compromisos plasmados en documentos conjuntos mostraron la intención de sostener una alianza a largo plazo. La agenda de modernización y resiliencia económica de Jordania recibió un respaldo explícito a través de promesas concretas de asistencia técnica, financiera y de inversiones, con la finalidad de amortiguar los efectos de las crisis geopolíticas que han surgido en la región del Próximo Oriente en los últimos años.

Por otra parte, el comunicado divulgado por Europa Press recogió la importancia de nuevas iniciativas de diálogo político y económico, así como el lanzamiento de mecanismos para asegurar la entrega eficiente de ayudas y la atracción de inversiones públicas y privadas. Desde Bruselas, tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo insistieron en que estos pasos buscan contribuir al desarrollo sostenible, al crecimiento económico y a la mejora de las condiciones de vida en Jordania.

Las cifras específicas detalladas en el paquete de apoyo, tal como puntualizó Europa Press, incluyen mil millones de euros en mecanismos de apoyo macroeconómico, seiscientos cuarenta millones en ayudas no reembolsables y mil cuatrocientos millones para inversiones, con énfasis en proyectos públicos y privados que permitan materializar el plan de reformas impulsado por las autoridades jordanas. Las futuras ediciones de la cumbre y la convocatoria de la conferencia de inversiones permitirán evaluar periódicamente el avance de los compromisos asumidos y focalizar nuevas prioridades en función de los desafíos emergentes tanto a nivel nacional como regional.