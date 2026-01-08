La marfileña Amani Bernadette deja el Costa Adeje Tenerife y se marcha al Bayern Múnich

Amani Bernadette, integrante de la selección de Costa de Marfil, concluyó su vinculación con el Costa Adeje Tenerife tras hacerse efectivo el pago de su cláusula de rescisión y, de inmediato, firmó contrato con el Bayern Múnich hasta 2029. El club tinerfeño detalló, según reportó su nota de prensa, que el equipo alemán formalizó la operación durante el mercado invernal, abriendo la puerta a la centrocampista para integrarse a una de las ligas más competitivas de Europa. De acuerdo con el comunicado recogido por el club, Amani expresó su satisfacción por este paso en su trayectoria futbolística, describiéndolo como “un sueño hecho realidad”.

Tal como publicó el Costa Adeje Tenerife, Amani Bernadette aterrizó en las islas en julio de 2025 tras su paso por la SD Eibar, integrándose rápidamente al conjunto blanquiazul. En poco tiempo logró consolidarse como una de las figuras más visibles del equipo, destacando especialmente en partidos clave de la Liga F Moeve y la Copa de la Reina. Según el comunicado oficial, anotó goles tanto en su debut liguero contra el Sevilla FC como en el cierre del año 2025, también ante el club sevillano pero esta vez en el torneo copero, lo que evidenció su aporte en los compromisos importantes.

El medio tinerfeño resaltó la profesionalidad y compromiso de la futbolista marfileña a lo largo de su estancia, aunque breve, en el club. El agradecimiento de la entidad hacia Amani Bernadette fue explícito en la nota oficial, subrayando que su crecimiento y posterior interés de una institución de la magnitud del Bayern Múnich aportan prestigio al proyecto de la entidad canaria. El comunicado incluyó que “su crecimiento y el interés de un club del prestigio internacional del Bayern de Múnich son motivo de orgullo para la entidad y reflejan el valor del proyecto deportivo que se sigue construyendo desde la isla”.

El Bayern Múnich, por su parte, apuntó que la jugadora firmó un contrato hasta 2029 y recogió sus primeras declaraciones como integrante del equipo bávaro. Según la web del club alemán, Amani Bernadette manifestó: “Mi objetivo es integrarme rápidamente en las próximas semanas y devolver la confianza depositada en mí con un gran rendimiento”. La futbolista hizo especial mención al reconocimiento que tiene el Bayern tanto en Alemania como en su país natal.

El traspaso de Amani Bernadette forma parte de una estrategia continua del equipo bávaro de reforzar su plantilla con talento procedente de la Liga F Moeve. El medio tinerfeño recordó que el Bayern ya había reforzado sus filas con futbolistas procedentes de la liga española, citando el caso reciente de la delantera Edna Imade, quien, tras un periodo de cesión en la Real Sociedad, regresó a Múnich al culminar 2025.

El movimiento de Amani Bernadette representa la culminación de su etapa en el Costa Adeje Tenerife y el inicio de un nuevo ciclo en la Bundesliga. Tanto la entidad canaria como la jugadora marfileña destacaron los aspectos positivos de la experiencia, y el traspaso refleja el atractivo de la liga alemana para futbolistas del panorama internacional. Según reiteró el Costa Adeje Tenerife, el proceso realizado durante el mercado invernal permitió que el Bayern ejecutara la cláusula y la futbolista pudiera sumarse de inmediato a sus nuevas responsabilidades en el fútbol alemán.