La infanta Elena vuelve al trabajo tras asistir al 88 cumpleaños del Rey Juan Carlos en Abu Dabi

Sophia Khan, nueva pareja de Juan Urdangarín, hizo su primera aparición oficial con la familia cercana al rey Juan Carlos en la celebración de su 88 cumpleaños, según detalló el medio de comunicación que informó sobre el evento. La reunión tuvo lugar el 5 de enero en la residencia que el monarca mantiene en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, con la presencia de miembros clave de la familia, incluidos Froilán, Victoria Federica, la infanta Cristina acompañada de sus cuatro hijos y las parejas de tres de ellos. La infanta Elena, duquesa de Lugo, asistió también al almuerzo privado antes de retomar sus compromisos públicos en España, sin aportar comentarios sobre la posibilidad de un regreso del monarca emérito.

Según reportó el medio, el aniversario del rey emérito fue diferente al del año anterior, cuando una fiesta multitudinaria incluyó actuaciones en vivo y fuegos artificiales. Esta vez, la conmemoración optó por un formato discreto y familiar, que coincidió en temporalidad con la reciente publicación de las memorias del monarca bajo el título ‘Reconciliación’. El encuentro sirvió para reunir a varios descendientes y allegados inmediatos, aunque se destacó la ausencia de pareja de Irene Urdangarín tras la ruptura de su relación con Juan Urquijo en el verano de 2025.

La discreción marcó tanto la celebración como la actitud posterior de la infanta Elena, quien, de acuerdo con la cobertura realizada, regresó a sus tareas laborales en España el jueves siguiente a su visita en Abu Dabi. Durante su reaparición pública, fue abordada por los medios, pero optó por no realizar declaraciones acerca de los pormenores del encuentro ni sobre las especulaciones que circulan respecto a un posible regreso de Juan Carlos I a territorio español.

El medio consignó que esta última celebración podría constituir el último cumpleaños del monarca en Emiratos Árabes Unidos, dado su expreso deseo de establecer nuevamente residencia en España, motivado por su edad avanzada y la voluntad de concluir su estancia en el extranjero. Esta intención queda supeditada a la autorización del rey Felipe VI, quien tiene en sus manos la decisión sobre el eventual regreso del emérito.

Entre los asistentes al almuerzo privado, además de la infanta Elena y la infanta Cristina, estuvieron presentes los nietos mayores del monarca y sus respectivas parejas: Sophia Khan, Johanna Zott y Olympia Beracasa, quienes acompañaron a Juan, Pablo y Miguel Urdangarín. La cita, calificada de íntima, estuvo marcada por la ausencia de eventos públicos y el alejamiento de la atención mediática que caracterizó la conmemoración de 2024, cuando los festejos se llevaron a cabo con una gran concurrencia.

La publicación señala que la celebración de este año se produce en un momento en que el entorno del emérito se encuentra especialmente atento a la evolución de su situación personal y los movimientos políticos y familiares que podrían facilitar su retorno a España. La actitud reservada de la infanta Elena en su reincorporación a las actividades públicas evidencia la decisión de la familia real de mantener la privacidad tanto sobre los detalles de la estancia en Abu Dabi como sobre el posible regreso de Juan Carlos I.

La información aportada por el medio indica también que las recientes circunstancias personales de algunos miembros de la familia han influido en la composición del círculo asistente. El caso de la hija menor de la infanta Cristina, Irene Urdangarín, soltera tras finalizar su relación durante el verano del año pasado, ilustra los cambios recientes en el seno familiar que se reflejan en este tipo de reuniones.

La cobertura detalló que el almuerzo privado en la residencia del emirato evitó la atención de la prensa internacional y no incluyó eventos paralelos de carácter público o protocolar. El contexto de la celebración cobra relevancia considerando la repercusión del libro ‘Reconciliación’, en el que el propio Juan Carlos I revisa pasajes clave de su vida y de su ceremonia de despedida como rey. Conforme al seguimiento brindado por el medio, el clima de la reunión y la elección de un formato reducido guardan relación con el reciente impacto de este libro.

El proceso de retorno a las labores de la infanta Elena fue abordado por reporteros en Madrid, quienes destacaron su actitud reservada y la ausencia de comentarios sobre la reunión familiar o sobre el curso de los acontecimientos respecto al rey emérito. Según consignó la fuente, la duquesa de Lugo se presentó ante el público sonriente y mantuvo silencio ante las preguntas sobre la posibilidad de que Juan Carlos I regrese a residir en España en 2024.

La información ofrecida por la publicación enfatiza que cualquier decisión sobre el futuro del monarca dependerá enteramente del consentimiento de Felipe VI. Mientras tanto, la familia directa sigue reuniéndose en encuentros privados fuera del foco mediático, a la espera de novedades sobre un eventual cambio de residencia para el rey emérito.