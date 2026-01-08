La española Paula Badosa se despide del torneo de Brisbane ante la kazaja Elena Rybakina

El inicio de Paula Badosa en el torneo de Brisbane presentó destellos de control cuando logró una ruptura temprana ante Elena Rybakina, pero la tenista kazaja neutralizó rápidamente esa ventaja y terminó imponiéndose en dos sets por 6-3 y 6-2. Según publicó el medio que cubrió el evento, la eliminación de la jugadora española en los octavos de final impidió su avance a los cuartos de final y marcó su regreso a la competición oficial tras un periodo de inactividad de tres meses.

De acuerdo con la información publicada, el partido disputado este jueves en la pista dura de Brisbane, Australia, formó parte de la preparación de Badosa para el Abierto de Australia, torneo en el que el año pasado alcanzó las semifinales y al que regresa con presión añadida por defender dicho resultado. El torneo de Brisbane, que forma parte del calendario de la WTA, reunió a jugadoras de élite, entre ellas Rybakina, actual número cinco del ranking mundial y tercera cabeza de serie en la competición.

El medio detalló que, aunque el inicio del encuentro mostró a una Badosa decidida y capaz de sorprender en los primeros compases, la reacción de Rybakina marcó el desarrollo del duelo. Tras igualar el marcador y salvar una bola de rotura adicional, la tenista kazaja se adueñó de la dinámica del partido, encadenando siete juegos consecutivos a su favor, lo que le permitió cerrar el primer set sin mayores complicaciones.

En el segundo parcial, la ventaja adquirida por Rybakina se amplió, a pesar de un intento de recuperación por parte de la española. Badosa únicamente dispuso de una oportunidad al resto para reducir la diferencia en la segunda manga, pero no pudo materializarla según informó la cobertura del evento. Posteriormente, Rybakina aseguró su pase a los cuartos de final, convirtiéndose en semifinalista del torneo la edición pasada.

Según consignó el medio citado, esta derrota supuso la cuarta consecutiva para Badosa frente a Rybakina en el circuito profesional. El enfrentamiento reportado no sólo sirvió como termómetro del estado de forma de la catalana tras superar sus problemas físicos, sino también como un diagnóstico de los aspectos a ajustar de cara al Grand Slam australiano.

Badosa había regresado a la competencia oficial en Brisbane tras tres meses de ausencia, después de haberse visto forzada a interrumpir su temporada anterior por lesiones. La expectativa alrededor de su reaparición era alta, dadas sus actuaciones precedentes y el reto que supone enfrentarse a rivales del nivel de Rybakina al inicio del año competitivo.

El medio resaltó que el torneo de Brisbane forma parte de la gira australiana previa al Abierto de Australia y representa para las principales figuras del circuito una plataforma de adaptación tanto a la superficie como a las condiciones locales. En este contexto, la derrota ante una de las favoritas del certamen mostró tanto el potencial de Badosa en su retorno como las dificultades que plantea el calendario de la WTA a las jugadoras que vuelven tras periodos de inactividad.

El encuentro concluyó tras hora y media de juego y dejó a Rybakina instalada entre las mejores ocho del torneo, en busca de un resultado destacado en la antesala del primer Grand Slam de la temporada. Para Badosa, el torneo de Brisbane sirvió para medir sensaciones y sacar conclusiones sobre su estado físico y competitivo, con la mirada puesta en defender en Australia los puntos que obtuvo en la pasada edición, según la información publicada.