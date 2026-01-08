Indra prosigue su 'rally' alcista y sube más de un 3%, al borde de los 60 euros por acción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves su determinación de elevar el presupuesto militar del país hasta alcanzar 1,5 billones de dólares —aproximadamente 1,3 billones de euros— con miras a 2027, lo que significaría un incremento del 50% respecto al plan establecido para el ejercicio actual. En un mensaje difundido a través de Truth Social y recogido por varios medios, Trump comunicó que la decisión siguió a negociaciones prolongadas con legisladores y miembros del gabinete. El anuncio presidencial plantea construir lo que denominó como "el Ejército soñado al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo" y enfatizó que el propósito radica en garantizar la seguridad nacional "independientemente del enemigo".

El impacto de estos planes se reflejó inmediatamente en los mercados bursátiles europeos, especialmente en la cotización de compañías del sector defensa. Según informó el medio, Indra vivió una fuerte subida en Bolsa desde la apertura de la jornada, sumando más de un 3% y situándose casi en los 60 euros por acción a las 9:20 horas. Esta tendencia vigorosa le permitió a la principal tecnológica española consolidar máximos históricos alcanzados en la jornada anterior, con un cierre de 57,6 euros por título. Durante los primeros minutos de operaciones de este jueves, las acciones de Indra se cotizaban a 59,95 euros, situándose cerca de dicho umbral simbólico.

De acuerdo con la información publicada, Indra, que preside Ángel Escribano, sobrepasó por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros en capitalización bursátil en la sesión previa, consolidando su posición entre las mayores empresas del sector defensa en Europa. La revalorización de sus títulos, en el contexto de un 2025 marcado por volatilidad y tensiones internacionales, ya supera el 19% en lo que va de año. El ejercicio anterior registró para Indra un crecimiento del 184,19%, fortaleciendo su tendencia positiva sostenida durante los últimos trimestres.

El medio detalló que este comportamiento en los mercados responde, en gran medida, al incremento de tensiones geopolíticas a nivel global, que ha impulsado la demanda y el valor de compañías con intereses en el ámbito militar y tecnológico. Firmas como Indra ven potenciada su valoración en un entorno en el que varios países, incluido Estados Unidos, proyectan elevados presupuestos en defensa ante escenarios de inseguridad y conflictos latentes.

En su mensaje, Trump defendió el aumento presupuestario al asegurar que "tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he decidido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de un billón de dólares (unos 900.000 millones de euros), sino de 1,5 billones de dólares". El mandatario estadounidense insistió en que la medida no solo fortalecerá el poderío militar, sino que pretende disuadir amenazas externas y elevar la percepción de seguridad.

La reacción del sector se vincula directamente a la perspectiva de nuevos contratos provenientes del incremento del gasto militar, lo cual podría traducirse en mayores ingresos y proyectos para empresas como Indra. Según consignó el medio, la capitalización bursátil de la compañía se ha beneficiado del contexto internacional, en el que la inversión pública en defensa experimenta un repunte notable.

A lo largo de 2025, el sector defensa reportó marcadas subidas en Bolsa en distintos mercados, reforzando la percepción de un ciclo favorable que se sostiene principalmente en el aumento de presupuestos gubernamentales. Empresas del sector argumentan que este flujo de fondos adicionales permitirá avanzar en el desarrollo de tecnologías punteras, modernizar infraestructuras y extender su capacidad operativa a nuevas áreas estratégicas.

Indra, de acuerdo con lo reportado por el medio, integra además proyectos de innovación tecnológica vinculados a sistemas de información, comunicaciones y seguridad en el ámbito internacional. La empresa española, que ostenta una posición destacada en contrataciones estatales y proyectos de defensa, complementa su actividad con colaboraciones internacionales. Estas alianzas buscan responder a la mayor demanda de sistemas sofisticados de gestión táctica, inteligencia artificial y soluciones de ciberseguridad en respuesta a las amenazas emergentes.

El mercado bursátil continúa monitorizando los efectos de los anuncios políticos sobre los valores ligados a la defensa. Según la prensa económica, la evolución de la cotización de Indra y otras compañías del sector podría verse condicionada por factores externos, como la evolución de conflictos armados, acuerdos internacionales sobre defensa y la dinámica interna de los diferentes gobiernos respecto a sus compromisos de gasto militar.

En el contexto actual, la firma presidida por Ángel Escribano se encuentra en una posición estratégica para captar parte de las inversiones previstas en defensa tanto en Estados Unidos como en Europa, ámbito en el que la demanda de sistemas avanzados experimenta un crecimiento significativo. Este entorno presenta oportunidades sustanciales para las empresas con capacidad de innovación tecnológica y una sólida cartera de proyectos en sectores críticos.