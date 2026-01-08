Iberdrola eleva un 9,5% su dividendo a cuenta de 2025, hasta los 0,253 euros por acción

Iberdrola abonará un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 por importe de 0,253 euros brutos por acción, cifra un 9,5% superior a la abonada como dividendo a cuenta de 2024 (0,231 euros por título), según ha comunicado este jueves la compañía energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ofrece de nuevo a sus accionistas tres opciones para percibir el dividendo en el marco de su sistema de retribución flexible: cobrar en efectivo los 0,253 euros brutos por acción; vender sus derechos de asignación en el mercado, u obtener nuevas acciones liberadas del grupo de forma gratuita.

Los accionistas que opten por cobrar el dividendo en efectivo recibirán el importe correspondiente el próximo 2 de febrero.

Este dividendo a cuenta del ejercicio 2025 se completará con el dividendo complementario que Iberdrola prevé abonar en el mes de julio, si así lo aprueba la junta general de accionistas.

Aquellos accionistas que se decanten por la opción de recibir nuevas acciones deberán tener 73 derechos de asignación gratuita para recibir un nuevo título de la sociedad.

Iberdrola ha informado en un comunicado que las tres opciones son combinables, por lo que el accionista podría elegir una de las alternativas o combinarlas de acuerdo con sus preferencias.

El sistema 'Iberdrola Retribución Flexible' asigna por defecto la opción de recibir nuevas acciones, por lo que aquellos accionistas que prefieran recibir su retribución en efectivo deberán comunicarlo a su entidad bancaria entre el 12 y el 26 de enero.

Para llevar a cabo esta nueva edición del sistema de retribución, se realizará un aumento de capital con un valor de mercado de referencia máximo de 1.713 millones de euros, según ha subrayado la empresa.