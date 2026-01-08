EL Rally Islas Canarias-Rally de España seguirá en el Mundial d WRC hasta el año 2029

La permanencia del Rally Islas Canarias - Rally de España en el calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC) hasta el año 2029 responde a los resultados obtenidos tras su ingreso en 2025, especialmente en términos de afluencia de público y repercusión económica en la región. Según informó la web oficial del WRC, este acuerdo se alcanzó después de que los organizadores y el promotor del campeonato extendieran la presencia de la prueba en el certamen internacional por un periodo mínimo de tres temporadas adicionales, incluyendo la posibilidad de una prórroga.

De acuerdo con el medio oficial del Mundial, la extensión contractual implica la consolidación de una colaboración institucional intensa entre el promotor del WRC y las distintas administraciones públicas involucradas, incluidas las autoridades locales, regionales y nacionales. Esta alianza, fortalecida tras la experiencia inicial del rally en el calendario mundialista, garantiza la continuidad de la cita como una de las referencias clave dentro de las pruebas sobre asfalto del campeonato.

El mismo sitio del WRC destaca que el Rally Islas Canarias ha conseguido consolidarse de manera rápida como un verdadero reto dentro del asfalto, gracias a la singularidad de los tramos, la organización estructurada y el amplio respaldo de la comunidad local. La popularidad del evento y la diversidad de carreteras presentes en la competición han llamado la atención de los responsables del certamen, que subrayan la diferencia que marca la prueba respecto a otras citas similares.

Simon Larkin, director sénior de Eventos del promotor del WRC, precisó que la inclusión del Rally Islas Canarias en el Mundial generó un impacto inmediato y favorable para el campeonato. Subrayó, según consignó el WRC, la calidad de la organización, así como las características técnicas de las carreteras isleñas, elementos fundamentales que han influido en la decisión de renovar el vínculo. Larkin resaltó la confianza que aportan los socios institucionales locales, regionales y nacionales al certamen internacional, lo cual brinda estabilidad y continuidad al campeonato global.

En cuanto a los efectos económicos, el responsable del promotor internacional reveló, según detalló la web del Mundial, que el flujo de miles de espectadores hacia las islas tuvo consecuencias palpables en la economía local, motivando a los diferentes agentes y administraciones a buscar la continuación de la prueba. La notable cantidad de visitantes y la estancia prolongada de los mismos durante el evento fortalecieron la posición del rally como un motor de actividad para la región.

El presidente del Comité Organizador, Germán Morales, manifestó su satisfacción y gratitud tras la formalización del acuerdo. Morales expuso, según publicó el medio oficial del WRC, que recibir el respaldo y la confianza del promotor mundial representa un reconocimiento relevante para el evento. En su opinión, este contrato plurianual configura un hito en el panorama deportivo de Canarias, ya que asegura la asociación continua entre el Rally Islas Canarias y el campeonato internacional en los próximos años. Morales afirmó que, apoyado por todas las instituciones, el certamen mantendrá su condición de prueba de referencia en el calendario del WRC.

La presencia del Rally Islas Canarias en el Campeonato Mundial aporta variedad al calendario del certamen, especialmente por el carácter exclusivo de sus tramos y la implicación de las administraciones locales. Según indicó el medio WRC, el evento ha destacado como uno de los desafíos más apreciados en el ámbito del asfalto, con una estructura organizativa que ha demostrado su eficacia en la reciente edición. Este reconocimiento institucional y deportivo contribuyó de manera significativa a la ampliación del acuerdo.

Durante los días de la celebración inicial como parte del WRC, los datos de asistencia y de actividad económica superaron las expectativas de los organizadores y del propio campeonato, tal como señaló el medio especializado. Este rendimiento reforzó la opinión de los socios de la conveniencia de garantizar la permanencia a medio plazo del evento dentro del calendario internacional de rallies.

Las autoridades canarias, regionales y nacionales participaron activamente en las negociaciones y celebraron la renovación, valorando de forma especial la oportunidad que supone mantener un evento de alcance mundial en el archipiélago. La agenda de trabajo entre las instituciones y el promotor del WRC permitió establecer las bases de colaboración para los años venideros, junto con la opción de extender aún más la relación una vez superado el periodo cubierto hasta 2029, según reafirmó la web del Mundial.

La solidez de la candidatura isleña y la capacidad demostrada por la organización local permitieron que el Rally Islas Canarias figure como uno de los puntos estables en el calendario del WRC al menos durante las próximas tres ediciones, a la espera de las evaluaciones y renovaciones que puedan llevarse a cabo por ambas partes. En este contexto, tanto la repercusión social como el rendimiento deportivo han sido determinantes a la hora de definir la extensión contractual, según se desprende de la información publicada por el Mundial de Rally.