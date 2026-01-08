El Jardín Botánico lanza un servicio para el análisis anatómico y microestructural de muestras biológicas

La responsable del nuevo espacio, Cristina Ribeiro, explicó que el servicio proporciona un procesamiento integral, incluyendo fijación, deshidratación, inclusión, obtención de cortes seriados y varias técnicas de tinción histológica e histoquímica con el fin de detectar compuestos y estructuras dentro de las muestras. El Real Jardín Botánico-CSIC ha anunciado la puesta en marcha de este laboratorio técnico avanzado enfocado en el análisis anatómico y microestructural de muestras biológicas, según detalló el organismo a través de un comunicado.

De acuerdo con la información facilitada por el Real Jardín Botánico-CSIC, el servicio técnico tiene capacidad para preparar, seccionar y analizar detalladamente tejidos vegetales, talos de líquenes y elementos de hongos. El soporte instrumental cuenta con microscopía de campo claro, contraste de fases, DIC (Contraste Interferencial Diferencial) y epifluorescencia, lo que permite estudiar tanto la morfología general como las características específicas de cada muestra. El medio reportó que las instalaciones han sido equipadas para llevar a cabo cada fase del estudio microscópico dentro de los protocolos exigidos en proyectos de investigación relacionados con botánica, micología y otros campos similares.

Según indicó la responsable del proyecto al medio, el nuevo recurso también incorpora la captura digital de imágenes, el análisis morfométrico y la elaboración de informes descriptivos y analíticos, elementos cruciales en investigaciones académicas y proyectos aplicados. Estos recursos tecnológicos brindan la posibilidad de documentar con alta precisión los análisis realizados, lo que facilita la integración de los resultados en investigaciones más amplias o el cumplimiento de estándares requeridos por regulaciones específicas.

El organismo destacó que este servicio ya se encuentra disponible y está abierto no solo a personal investigador del CSIC, sino también a universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas del sector biotecnológico y laboratorios externos. Según la información publicada por el Real Jardín Botánico-CSIC, la oferta está orientada a servir como apoyo en estudios de taxonomía, anatomía comparada, ecología evolutiva, biogeografía, sistemática, fisiología vegetal, tareas de conservación e incluso en procesos de control de calidad relacionados con productos vegetales.

El soporte tecnológico abarca métodos multidisciplinares que cubren el análisis tanto de tejidos vegetales como de estructuras liquénicas y de hongos, posibilitando la participación de profesionales de ramas diversas. El organismo consignó además que las tarifas resultan competitivas, especialmente para investigaciones impulsadas desde el CSIC, pero mantienen precios accesibles para proyectos provenientes de otras instituciones académicas y empresas. Los detalles completos sobre instrumental, protocolos de trabajo y tablas de precios pueden consultarse en la web oficial del Real Jardín Botánico-CSIC, según señala el propio organismo en su comunicación oficial.

Este servicio representa una opción técnica para el estudio de estructuras microscópicas, destinada a satisfacer requerimientos tanto en investigación básica como aplicada. Según explicó Cristina Ribeiro en el comunicado difundido por el organismo, el objetivo es facilitar el acceso a técnicas avanzadas de análisis microanatómico para quienes desarrollan trabajos en el campo de las ciencias biológicas, sin importar si pertenecen al entorno público, privado o académico.

La solución propuesta por el Real Jardín Botánico-CSIC pretende cubrir la creciente demanda en áreas como la identificación taxonómica de especies, el estudio de las adaptaciones morfofuncionales de plantas y hongos, así como la evaluación de elementos aplicados a biotecnología y control de productos agrícolas y forestales. Las aplicaciones incluyen la colaboración con proyectos interdisciplinares y la oferta de facilidades técnicas que permiten desde la preparación inicial de las muestras hasta la entrega de informes que documentan los hallazgos de manera detallada.

El medio consignó que la iniciativa del CSIC responde a la necesidad actual de contar con plataformas especializadas que aseguren la correcta manipulación, procesamiento y análisis de tejidos biológicos bajo rigurosos procedimientos científicos. Se espera que la incorporación de estas tecnologías abra nuevas posibilidades para equipos multidisciplinares que requieran estudios anatómicos y microestructurales en sus líneas de investigación o desarrollo.