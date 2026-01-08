El Barça visitará al Racing en Copa el jueves y Real Madrid y Atlético jugarán martes o miércoles

El equipo del Real Madrid o el Atlético de Madrid disputará su encuentro de octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026 el miércoles o el martes próximos dependiendo del resultado que obtenga en la semifinal de la Supercopa de España este jueves. Así lo detalló la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que también publicó los horarios definitivos para los partidos de la siguiente ronda del torneo del KO, según informó el medio oficial de la federación.

El FC Barcelona visitará al Real Racing Club de Santander el jueves 15 de enero a las 21.00 horas, en un cruce relevante para la fase de octavos de final, según consignó la RFEF. Todos los partidos de esta ronda quedaron fijados para jugarse a las 21.00 horas, aunque el día exacto de los encuentros de Real Madrid y Atlético de Madrid será confirmado tras la semifinal de la Supercopa. El ganador de esa semifinal se enfrentará el miércoles en los octavos de final, mientras que el derrotado lo hará el martes.

Los emparejamientos confirmados para estos octavos de final presentan encuentros como el Cultural y Deportivo Leonesa frente al Athletic Club el martes a las 21.00 horas, y la Real Sociedad contra CA Osasuna, también el martes a la misma hora, de acuerdo con el calendario hecho público por la RFEF. El mismo día, está previsto al menos uno de los partidos entre Albacete y Real Madrid o bien RC Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid, dependiendo del resultado en la Supercopa.

El miércoles 14 de enero destacan los enfrentamientos entre Real Betis y Elche CF, así como Deportivo Alavés contra Rayo Vallecano, ambos también programados para las 21.00 horas, según divulgó la federación. Otra posible programación para esa jornada incluye, en función de la Supercopa, el partido entre Albacete o Deportivo frente a Real Madrid o Atlético de Madrid.

Para el jueves 15 de enero, el cartel lo completan, además del Racing-Barça, el duelo entre Burgos CF y Valencia CF, ambos encuentros pautados a las 21.00 horas, como subrayó la RFEF en su comunicado. La asignación de horarios unificados responde a la voluntad de la organización de facilitar el seguimiento simultáneo de los partidos y garantizar la equidad competitiva.

En cuanto a la definición de los emparejamientos de Real Madrid y Atlético de Madrid, la federación aclaró que la disputa de la segunda semifinal de la Supercopa determinará la posición final del calendario. El club que avance a la final de la Supercopa disputará su choque copero el miércoles, y el que resulte vencido lo hará el día previo, martes.

El sistema de programación divulgado por la RFEF establece así un marco de competición ajustado a las circunstancias de los clubes participantes en ambos torneos, teniendo en cuenta la carga de partidos y la proximidad de las fechas, tal como remarcó el organismo rector del fútbol español. Estos octavos de final servirán para definir los ocho equipos que accederán a la siguiente etapa del torneo.

De acuerdo con la federación, la ronda de octavos se disputará con llave a partido único, manteniendo la tradición del formato que en los últimos años viene aplicándose en el certamen copero. Todos los participantes afrontarán, por tanto, un solo encuentro para sellar su clasificación, elevando la exigencia y la tensión de la eliminatoria, según publicó la RFEF en sus canales oficiales.

El anuncio, esperado por clubes y aficionados, permite una mejor organización logística y facilita el desplazamiento de los equipos y el ajuste de planes para las transmisiones televisivas. Estas precisiones se producen en un periodo en el que el calendario nacional muestra una concentración de partidos para los equipos más laureados, según detalla la comunicación oficial de la federación.

El formato y los horarios de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, así como la interacción con la Supercopa de España en la planificación de los encuentros, reflejan las nuevas dinámicas del calendario futbolístico español delineadas por la RFEF.