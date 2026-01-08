Cortado el acceso al Port de Tarragona por las protestas de campesinos

Las manifestaciones de agricultores que han interrumpido la circulación en las inmediaciones del Port de Tarragona buscan mantener la presión hasta el lunes, según declaraciones de Joan Regolf, presidente del Gremi de la Pagesia Catalana. La protesta surge a raíz del inminente cierre del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que según los organizadores, pondría en riesgo tanto la viabilidad de la producción agrícola local como la seguridad alimentaria. Revolta Pagesa, el colectivo convocante, reunió a cerca de cien campesinos de varias comarcas de Tarragona y movilizó al menos setenta tractores para bloquear desde la mañana del jueves los accesos por carretera al enclave portuario, tal como reportó el medio 20Minutos.

De acuerdo con 20Minutos, los agricultores no se sienten representados por los acuerdos impulsados desde Bruselas y sostienen que estas negociaciones internacionales convierten al sector agrario en una “moneda de cambio” para solucionar conflictos de otros ámbitos económicos. Joan Regolf afirmó ante la prensa que el sector agrario en Catalunya atraviesa una crisis prolongada, y consideró insostenible que desde los despachos políticos se adopten decisiones que comprometan el porvenir de los productores agrícolas. La percepción compartida en la protesta señala al Port de Tarragona como un punto estratégico de entrada para mercancías agroalimentarias importadas, incluidos productos como el arroz y el vino.

Las quejas de los convocantes se centran en la preocupación por la erosión de los controles de calidad sobre los alimentos procedentes de países del Mercosur. Entienden que los estándares de inspección resultan insuficientes, lo que genera inquietud respecto a la garantía de seguridad en el consumo. Consideran que la llegada de estos productos bajo condiciones de libre comercio dificultaría aún más la subsistencia de los agricultores locales, ya que se verían obligados a competir en desventaja frente a bienes con costes de producción inferiores y, desde su perspectiva, sometidos a regulaciones menos estrictas.

Como consecuencia del bloqueo, las autoridades del Port de Tarragona han decidido aplicar su plan de autoprotección, activando la fase de alerta para reforzar la seguridad en los accesos. 20Minutos consignó que esto implicó desplegar un mayor número de agentes de la Policía Portuaria, particularmente en la zona de la autovía A-27, y establecer una estrecha coordinación con los Mossos d’Esquadra, Protección Civil y otros cuerpos de seguridad. El refuerzo tiene como objetivo garantizar el orden mientras persista la concentración y minimizar los riesgos asociados a la restricción del tráfico logístico y de personas.

La movilización en Tarragona se enmarca en un contexto de movilizaciones agrarias en otras zonas de Catalunya, entre ellas las comarcas de la Alta Ribagorça, el Ripollès y el Segrià, de acuerdo a la información difundida por 20Minutos. Los organizadores de la protesta aseguraron su compromiso de sostener el bloqueo al menos hasta el inicio de la próxima semana, determinada por la evolución de las negociaciones en la Unión Europea y la respuesta que obtengan de las autoridades.

Las protestas reflejan el malestar sostenido en el sector primario español respecto a la política comercial europea y su repercusión directa en los mercados interiores. Además, evidencian las fricciones entre las estrategias económicas supranacionales y los intereses de los productores locales, quienes insisten en la necesidad de revisar los mecanismos de control y protección del producto nacional. Según recogió 20Minutos, los portavoces del colectivo movilizado reiteran la urgencia de encontrar medidas que garanticen precios justos y condiciones de competencia equilibradas, especialmente en un escenario caracterizado por el alza de costes y episodios de sequía que han reducido la rentabilidad de las explotaciones agrícolas catalanas.