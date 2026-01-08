Cientos de personas protestan en varias ciudades de EEUU tras la muerte de una mujer a manos del ICE en Minnesota

Cientos de personas han salido a las calles de varias ciudades de Estados Unidos para protestar por la muerte de una mujer a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en el estado de Minnesota, un incidente que ha derivado en duras acusaciones por parte de las autoridades locales contra este organismo y contra la propia Casa Blanca, que ha defendido la actuación de estos efectivos.

La propia localidad de Minneapolis ha sido escenario de una vigilia en honor a la fallecida, identificada como Renee Nicole Good, de 37 años y viuda con un hijo de seis. La concentración ha tenido lugar cerca del punto en el que fue tiroteada por el agente, estando dentro de su vehículo durante un operativo.

"Díganlo una vez, díganlo dos veces. No aceptaremos al ICE", han coreado los presentes, algunos de los cuales han portado carteles en los que se podría leer 'Fuera el asesino ICE de nuestras calles', algo que también ha reclamado con firmeza el alcalde de la ciudad, Jacob Frey.

Así, varias personas que han tomado la palabra han denunciado las acciones de los agentes del ICE, muy criticado por las autoridades locales y estatales tras la orden en este sentido por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han reclamado que el agente responsable de los disparos sea imputado y juzgado por la muerte de Good.

"No tememos a Donald Trump y no tenemos miedo a decir que le jodan al ICE", ha afirmado una de las personas que ha tomado la palabra, tras lo que los concentrados han coreado el nombre de la víctima, que se había desplegado al lugar para supervisar las acciones de los agentes ante las críticas por conductas anticonstitucionales y contrarias a las leyes en sus redadas, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.

Las concentraciones han sido replicadas en otras ciudades del país, entre ellas Miami, para protestar contra los abusos del ICE y las contradicciones en la versión oficial sobre el hecho, algo que ha llevado a la expresidenta y antigua candidata demócrata Kamala Harris a afirmar incluso que "la explicación de la Administración Trump sobre el tiroteo es pura luz de gas".

"Una investigación a nivel estatal es absolutamente necesaria", ha dicho Harris en sus redes sociales, donde ha denunciado que "agentes del ICE tirotearon y mataron a una mujer en un incidente impactante en Minneapolis", al tiempo que ha aplaudido el anuncio del gobernador, el demócrata Tim Walz, sobre la labor de las autoridades para "garantizar que hay una investigación justa".

Horas antes, el alcalde de Minneapolis había exigido a los efectivos que "se larguen" de la ciudad, al tiempo que afirmó que "no están aquí para generar seguridad" y cuestionó la versión dada por la Casa Blanca y el Gobierno. "Habiendo visto el vídeo, quiero decir que eso es una estupidez. Esto fue un agente usando poder de forma imprudente, lo que provocó la muerte de una persona", sostuvo en rueda de prensa.

Frey hizo así referencia al vídeo publicado en redes sociales, en el que se ve cómo la mujer intenta dar marcha atrás después de que varios agentes se acerquen al vehículo y gira el volante para alejarse de ellos y avanzar cuando uno intenta abrir su puerta por la fuerza, momento en el que otro efectúa varios disparos contra ella.

EL ALCALDE DE MINNEAPOLIS PIDE "NO MORDER EL ANZUELO"

"Colectivamente, vamos a hacer todo lo posible para llegar al fondo de esto, obtener justicia y asegurarnos de que hay una investigación", dijo Frey, quien destacó que los residentes y autoridades locales "temían este momento desde las primeras etapas de la presencia del ICE en Minneapolis". "No están aquí para generar seguridad en la ciudad. no están generando seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza", denunció.

"Están desgarrando familias, están sembrando el caos en las calles y, en este caso, literalmente matando a personas. Ya están intentando presentar esto como un acto de autodefensa", dijo, antes de afirmar que las fuerzas de seguridad locales tuvieron que intervenir tras el incidente para asegurar la escena y sacar del lugar a "decenas, sino cientos, de agentes del ICE y federales".

En este sentido, el alcalde dijo que estas fuerzas "solo estaba causando más caos y generando una situación difícil en una más problemática, una que crearon ellos mismos". "No os queremos aquí. El objetivo declarado de su presencia aquí es generar seguridad y están haciendo justo lo contrario", apuntó Frey, quien llegó a asegurar que "la agenda de la Administración Trump es crear caos".

"Respondamos con la mejor versión de nosotros mismos", trasladó a la población, a la que pidió "estar a la altura". "Somos mejores que un grupo de agentes del ICE desplegados en ciudades del país, desgarrando familias y comunidades. Vamos a hacer frente a ese odio con amor; a esa desesperación, con esperanza; a la injusticia con justicia constitucional", argumentó, al tiempo que reclamó "no morder el anzuelo".

"Para ser claros, es lo que quiere el Gobierno federal. Quiere que respondamos de una forma que cree una ocupación militar en nuestra ciudad. Quiere una excusa para entrar y mostrar una fuerza que creará más caos y desesperación. No lo permitamos", apostilló el alcalde de Minneapolis, en una dura andanada dialéctica contra la Casa Blanca y su política de militarización de varias ciudades con el despliegue del ICE y tropas federales.

NOEM Y TRUMP DEFIENDEN AL AGENTE

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reconoció que la muerte de Good "era evitable", si bien defendió la actuación de los agentes y achacó el incidente a "una turba de agitadores", antes de afirmar que la mujer intentó atropellar a los efectivos, en lo que describió como un caso de "terrorismo doméstico", a pesar de que esta versión ha sido desacreditada también por testigos del suceso.

"Los agentes se acercaron al vehículo y le ordenaron en repetidas ocasiones que saliera del coche, a lo que ella se negó", apuntó Noem en rueda de prensa. Así, afirmó que la mujer "convirtió su vehículo en un arma e intentó atropellar a un agente" y agregó que el agente "realizó disparos defensivos". "Usó su entrenamiento para salvar su vida y la de sus colegas", destacó, antes de asegurar que fue trasladado a un hospital para ser atendido.

Esta parte de la versión ha sido igualmente desacreditada por testigos y los vídeos publicados después del incidente, en los que se ve cómo el agente en cuestión se va por su propio pie después de no ser alcanzado por el coche y se sube a un vehículo para alejarse de la escena entre gritos de algunos de los presentes, que pedían a otros agentes que lo impidieran para que pudiera ser interrogado y procesado.

A pesar de todo ello, Trump tildó a la fallecida "se comportó de forma muy agresiva, obstruyendo y resistiéndose". "Luego ha atropellado de forma violenta, deliberada y cruel a un agente del ICE, que parece haber disparado en defensa propia", sostuvo, antes de afirmar que fue "horrible" ver el vídeo. "Se está analizando la situación en su totalidad", esgrimió, al tiempo que achacó estos sucesos a que "la izquierda radical amenaza, agrede y ataca" a las fuerzas de seguridad "a diario".

Este suceso vuelve a exacerbar las tensiones entre las autoridades federales y locales en torno a este tipo de despliegues, que por ahora han tenido en su foco a ciudades controladas por demócratas y que han derivado en denuncias, en el caso del ICE, sobre actuaciones que podrían suponer violaciones de los Derechos Humanos y la propia Constitución estadounidense, especialmente en el caso de redadas aparentemente indiscriminadas contra personas debido a su apariciencia.