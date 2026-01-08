AV. Nani Roma pierde la etapa 5 por una penalización y Schareina cede el liderato en motos en el Dakar

El piloto catalán Nani Roma (Ford) perdió este jueves el triunfo en la categoría 'Ultimate' de la etapa 5 del Rally Dakar, que se está disputando en Arabia Saudí, por una penalización de algo más de un minuto, y Carlos Sainz (Ford) recortó tiempo en la general, acercándose a la cabeza, mientras Tosha Schareina (Honda), bonificado en la jornada por abrir pista,

Esta quinta jornada, la segunda parte de la maratón, de 371 kilómetros en coches y 356 en motos con llegada a Hail, dejó al estadounidense 'Mitch' Guthrie (Ford) como ganador del día, después de que su compañero Nani Roma realizara el crono más rápido, pero fuera penalizado con un minuto y 10 segundos. Y el checo Martin Prokop, también de Ford, cerró el podio de la etapa.

Sainz, como Roma, también fue sancionado con un minuto en su llegada a meta, acabando en sexto lugar y recortando minutos a los pilotos de la parte alta, para ahora colocarse quinto en la clasificación general, a 8:33 del sudafricano Henk Lategan (Toyota), que sigue líder, seguido del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), a 3:17, y del sueco Mattias Ekström, a 5:38.

En motos, el argentino Luciano Benavides (KTM) se hizo con el triunfo del día sobre el chileno Nacho Cornejo (Hero), metiéndole casi seis minutos al australiano Daniel Sanders (KTM), que ahora es el nuevo líder de la categoría, dejando a dos minutos al estadounidense Ricky Brabec (Honda) y el español Tosha Schareina (Honda), ambos bonificados por abrir pista y que pierden la cabeza de la carrera.

La cruz fue para Edgar Canet (KTM), que se tuvo que parar en el kilómetro 240 de esta etapa cinco, la cual iba liderando, por un problema con su neumático trasero, que sufrió mucho desgaste este miércoles. La pérdida de tiempo del catalán será ya irrecuperable y pierde sus opciones de luchar por el podio en la carrera.