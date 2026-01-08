Álvaro Bezares Pardo se une al cuerpo técnico del DUX Logroño como preparador físico

La experiencia acumulada en clubes de prestigio y la formación universitaria en ciencias del deporte forman parte del perfil de Álvaro Bezares Pardo, quien desde este jueves integra el cuerpo técnico del DUX Logroño en calidad de preparador físico. Según consignó el club riojano mediante una nota de prensa citada por la prensa deportiva española, Bezares se incorpora con el objetivo de optimizar el rendimiento colectivo e individual del equipo femenino, actualmente ubicado en la decimoquinta posición de la Liga F Moeve y enfrentando un periodo deportivo desafiante.

El DUX Logroño detalló que Bezares aportará conocimientos especializados y habilidades técnicas orientadas a potenciar las capacidades de cada jugadora, centrándose especialmente en la prevención de lesiones y en el diseño de estrategias personalizadas de mejora física. De acuerdo con la información proporcionada por el club y reseñada en medios locales, el profesional se une a un equipo técnico liderado por el Director Deportivo Marcelo Raya y el entrenador principal Héctor Blanco, y compartirá responsabilidades con Miguel San Martín, quien ha ocupado el cargo de preparador físico durante varias temporadas.

Bezares posee un grado universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, completado en la Universidad de Deusto y Euneiz, con sedes en Bilbao y Vitoria. Su formación académica ha estado focalizada en el análisis y la aplicación de principios biomecánicos, competencias que le permiten abordar la mejora del rendimiento deportivo, la prevención de lesiones y la elaboración de rutinas específicas según las necesidades de distintos tipos de deportistas. También ha demostrado destreza en la planificación, gestión e implementación de programas físicos adaptados a objetivos y grupos diversos, lo que será clave en esta nueva etapa en el DUX Logroño.

Durante su etapa profesional, Bezares ha desempeñado funciones en entidades de renombre como el Real Madrid. Según informó el club riojano, en su paso por la entidad madrileña trabajó como monitor deportivo y supervisó la mejora de técnicas y la prevención de lesiones, además de coordinar actividades deportivas destinadas a distintos segmentos de edad y niveles de habilidad. Además, realizó tareas similares en el municipio de Navarrete, implicándose tanto en la mejora de la preparación física de los deportistas como en la organización de eventos, entre ellos el Torneo Tierra de Alfareros, en el que gestionó presupuestos y recursos materiales. Según fuentes del club, estas experiencias demuestran la capacidad de Bezares para combinar la formación teórica con la gestión y la promoción de la actividad física en comunidades locales.

En la trayectoria de Bezares también figura su labor como entrenador en el C.D. Tedeón entre 2017 y 2020, desempeñando funciones de diseño y planificación de sesiones de entrenamiento para equipos juveniles y adultos, análisis y corrección de técnicas de juego y evaluación de rendimiento mediante el uso de herramientas tecnológicas y análisis de video. El club DUX Logroño subrayó al presentar a Bezares que esta faceta en su carrera evidencia una amplia comprensión de las necesidades de jugadores en diferentes etapas de formación, así como una orientación hacia la mejora continua y la adaptación individualizada.

El contexto actual del equipo, posicionado en los puestos bajos de la tabla de la Liga F Moeve, define el alcance de los desafíos que debe enfrentar el nuevo preparador físico. El DUX Logroño enfatizó en su anuncio que la incorporación de Bezares se inscribe en una estrategia sostenida de consolidar un cuerpo técnico integrado por profesionales de alta cualificación, capaces de enfrentarse a las exigencias competitivas del campeonato y de impulsar tanto el rendimiento inmediato como el desarrollo futuro del proyecto deportivo.

Desde su llegada, Bezares comenzó a trabajar junto al resto de los técnicos y jugadoras, enfocado en preparar al equipo para los próximos compromisos de la temporada. La coordinación con los responsables del área deportiva y física apunta tanto a alcanzar mejores resultados como a fomentar un contexto de trabajo donde se valore el aprendizaje, la actualización constante de métodos y el desarrollo de una cultura de mejora colectiva.

Tal como informó el propio club, la dirección espera que la experticia de Bezares permita no solo mejorar prestaciones en la competición, sino también fortalecer las rutinas y hábitos saludables dentro del entorno del club. El perfil de Bezares, que abarca la práctica en clubes de élite, la formación universitaria y la gestión de proyectos deportivos para jóvenes, encaja con la política de renovación e impulso del DUX Logroño en un momento decisivo de su trayectoria en la liga.