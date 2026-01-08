Alianza Verde critica la "dejadez" en materia ambiental del Gobierno: "Hay una complacencia absoluta"

El Observatorio de la Sostenibilidad registró un incremento del 0,6% en las emisiones de gases de efecto invernadero en España durante 2025, alcanzando las 270.043,11 toneladas de dióxido de carbono equivalente. A raíz de este dato, el partido Alianza Verde cuestionó la capacidad de respuesta del Gobierno en materia ambiental y exigió acciones más decididas frente a la emergencia climática. Según informó el medio que consignó las declaraciones, la formación ecologista expresó su preocupación por lo que consideran un retroceso en las políticas gubernamentales destinadas a la reducción de emisiones y la protección del medio ambiente.

De acuerdo con la información publicada, Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde y exdiputado de Podemos, criticó la actitud imperante en el Ejecutivo español: "Mientras que en la legislatura pasada conseguimos, con gran esfuerzo, que el Partido Socialista se moviera para avanzar, ahora dentro del gobierno hay una complacencia absoluta, y no sólo no se está avanzando, sino que en muchos casos se está retrocediendo". López de Uralde apuntó que el aumento de las emisiones en 2025 es una señal de que no se están aplicando medidas de suficiente alcance o valentía para responder a la urgencia climática que atraviesa el país.

Tal como publicó la fuente, Alianza Verde señala que la coyuntura internacional, marcada por tendencias políticas negacionistas y por el debilitamiento del liderazgo ambiental en la Unión Europea, no justifica la falta de intervención estatal. El grupo ecologista sostiene que la ola global de políticas y discursos "reaccionarios" no debería convertirse en pretexto para la inacción de las autoridades españolas, que desde su perspectiva se han mostrado insuficientes en asumir compromisos firmes para enfrentar el cambio climático.

Entre las demandas principales, el partido ecologista exige acelerar la descarbonización de la economía nacional. Según detalló el medio, Alianza Verde subraya que este proceso debe comenzar con el sector del transporte, identificado como uno de los que más contribuyen a las emisiones, pero reclama también políticas más agresivas de desinversión en el ámbito de los combustibles fósiles. El coordinador López de Uralde manifestó: "Necesitamos acelerar la descarbonización de nuestra economía, empezando por el transporte, pero también hay que ir mucho más lejos y más rápido en la desinversión en los combustibles fósiles. Basta ya de financiar una industria que sólo contribuye a más cambio climático".

El medio que recogió los testimonios precisa que la agrupación Alianza Verde considera el aumento reciente de las emisiones un reflejo de la ausencia de avances y, en determinadas áreas, de retrocesos en la política medioambiental española. Para la formación, la falta de ambición y la actitud pasiva frente a la crisis climática pueden tener consecuencias a largo plazo en la sostenibilidad y calidad de vida en el país.

Además, el partido enfatiza el riesgo de perder el impulso alcanzado durante la legislatura pasada, cuando, según sus representantes, significó "un gran esfuerzo" lograr que el Gobierno adoptara pasos hacia una mayor protección ambiental. Apuntan que la situación actual contrasta negativamente con ese periodo y ponen el acento sobre la necesidad de no financiar actividades ligadas a los combustibles fósiles, ya que su continuidad refuerza dinámicas que contribuyen al incremento de emisiones y al agravamiento de la crisis climática global.

El eco de las declaraciones de Alianza Verde refleja la tensión persistente en España respecto al ritmo de cumplimiento de los objetivos ambientales y la presión de sectores sociales y políticos para que el Gobierno intensifique su apuesta por políticas públicas alineadas con la reducción de emisiones y el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales. Según la cobertura del medio, la agrupación mantiene su postura de vigilancia y denuncia ante lo que consideran insuficiencias y llamamientos reiterados a una “mayor ambición” en la política climática nacional.