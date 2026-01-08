Al menos siete muertos, incluidos cinco niños, en ataques israelíes en la Franja de Gaza

Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, solicitando que asuma "sus responsabilidades legales y morales" para brindar protección a la población civil del enclave palestino. En sus declaraciones recogidas por el diario ‘Filastin’, el vocero denunció la imposibilidad de los equipos de socorro para alcanzar a todas las víctimas, algunas de las cuales permanecen bajo los escombros o en las calles. Basal remarcó que atacar campos y hogares utilizados por desplazados “constituye un crimen y una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario”.

Según informó el diario ‘Filastin’, la Defensa Civil reportó este jueves la muerte de al menos siete personas, de las cuales cinco eran menores de edad, como consecuencia de ataques del Ejército israelí en varias zonas de la Franja de Gaza. Estos hechos tuvieron lugar a pesar de un alto el fuego declarado desde octubre de 2025, lo que, según la Defensa Civil, supone una “clara violación” de la tregua vigente en el territorio.

De acuerdo con el balance oficial difundido por la Defensa Civil y citado por el medio, las acciones militares israelíes se desarrollaron en distintas áreas tanto del norte como del sur de Gaza, con ataques dirigidos a tiendas de campaña y viviendas que servían de refugio a personas desplazadas. Uno de los incidentes con más víctimas mortales ocurrió en Al Mauasi, un área en la ciudad de Jan Yunis, ubicada al sur de la Franja, donde un bombardeo contra una tienda de campaña provocó la muerte de cuatro personas, incluidas dos menores y una mujer. Además, el mismo hecho dejó tres heridos, siempre según consignó ‘Filastin’.

La Defensa Civil subrayó que las fuerzas israelíes, en menos de un día, realizaron varios ataques que desde su perspectiva constituyen “crímenes de guerra contra civiles desarmados”. El medio citó el énfasis del portavoz respecto a la naturaleza del ataque sobre espacios destinados a resguardar a desplazados, insistiendo en el carácter ilegal de estas acciones de acuerdo con los estándares internacionales.

Por otro lado, las autoridades de Gaza han actualizado la cifra de fallecidos desde el inicio de las operaciones militares de Israel, que ya supera los 71.395 muertos, con un registro de 171.287 heridos durante el mismo periodo. Desde el 10 de octubre, las mismas fuentes contabilizan al menos 425 muertes y 1.206 personas heridas. El balance, según informaron las autoridades a ‘Filastin’, aún es provisional debido a que las labores de rescate continúan y no se ha logrado acceder a todos los lugares afectados por los ataques, dificultados por la inseguridad y la falta de acceso de ambulancias y equipos de salvamento.

El vocero de la Defensa Civil insistió, según publicó el medio citado, en el peligro sostenido para la población civil dentro del enclave, a la vez que solicitó una intervención urgente de la comunidad internacional. Explicó que la falta de acceso para los servicios de emergencia aumenta el número estimado de víctimas no localizadas, tanto bajo estructuras dañadas como aún en la vía pública.

Las autoridades gazatíes, en sus reportes recogidos por el diario, resaltaron además la sistematicidad de los ataques sobre campamentos improvisados, subrayando el impacto especial sobre los menores, quienes componen la mayor parte de las víctimas recientes. Los representantes de la Defensa Civil recalcaron la urgencia de una intervención internacional que facilite la protección física y jurídica de las poblaciones afectadas y que permita el acceso inmediato a los servicios de salud y rescate.

Durante los últimos meses y según la información de ‘Filastin’, la violencia armada y los desplazamientos masivos han alterado la vida cotidiana en la Franja de Gaza. Las cifras de muertos y heridos suministradas por las autoridades reflejan la magnitud del conflicto y el peso que soportan las comunidades civiles bajo la ofensiva militar.

En el marco de los ataques recientes y a tenor de la denuncia de la Defensa Civil, se subraya la situación de las víctimas que permanecen sin socorro efectivo y la demanda desde Gaza para que organismos internacionales adopten medidas que prevengan nuevas agresiones contra habitantes desarmados y favorezcan la seguridad en campamentos y viviendas temporales, de acuerdo con la información divulgada por ‘Filastin’.