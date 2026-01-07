Zelenski espera de la presidencia chipriota un "apoyo firme" a Ucrania y avances en su adhesión a la UE

Durante su visita a Nicosia, Volodímir Zelenski manifestó que las sanciones impuestas a Rusia deberían continuar mientras persistieran tanto la ocupación como la ofensiva militar rusa contra su país, además de señalar la necesidad de que la Unión Europea aumentara la fabricación y el envío de drones a Ucrania a lo largo de los próximos meses. Según informó Europa Press, el mandatario ucraniano enfatizó estos puntos tras reunirse con Nikos Christodoulides, presidente de Chipre, en el contexto de la ceremonia inaugural de la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea.

El medio Europa Press detalló que Zelenski trasladó su confianza en que durante el mandato semestral chipriota la UE mantendría "firme" su apoyo al gobierno ucraniano frente a Moscú y garantizaría progresos "lo máximo posible" en el proceso de admisión de Kiev en el bloque comunitario. El presidente de Ucrania transmitió este mensaje en una comunicación publicada en la red social X, en la que expresó sus felicitaciones a Chipre por asumir la dirección rotatoria del Consejo de la UE.

Durante las conversaciones sostenidas en Nicosia, los líderes abordaron específicamente el fortalecimiento de las sanciones aplicadas a Moscú y la mejora de la defensa aérea de Ucrania. Zelenski puntualizó que "estamos trabajando para avanzar lo máximo posible en este periodo en la apertura de los capítulos de negociación y en la adhesión de Ucrania a la Unión Europea", aludiendo a las expectativas depositadas en la cooperación con la presidencia chipriota del Consejo.

El presidente ucraniano también resaltó el deseo de mantener una colaboración productiva con Chipre en el marco de la política europea, según publicó Europa Press. Ambos mandatarios evaluaron la integración de Chipre en proyectos conjuntos de seguridad, como la iniciativa PURL, destinada a financiar la entrega de armamento a Ucrania, y el instrumento SAFE, que promueve compras conjuntas de equipos y el fortalecimiento de la industria de defensa europea.

Durante su declaración, Zelenski agradeció públicamente el respaldo brindado por Nicosia, afirmando: "Esperamos que el apoyo a Ucrania se mantenga firme. Gracias a Chipre y a su presidente por el apoyo", de acuerdo con el reporte de Europa Press. Por su parte, la presidencia rotatoria chipriota inició en esa jornada, en el contexto de la continua guerra en Ucrania y dentro de un clima de persistentes desafíos de seguridad en el ámbito europeo.

El medio Europa Press consignó que la agenda bilateral incluyó la coordinación sobre sanciones y la evaluación de mecanismos europeos de financiación de armamento. Zelenski insistió en que el apoyo durante este semestre resultaba crucial tanto para la resistencia de Ucrania como para su objetivo de integración plena a la UE. Según la misma fuente, el mandatario subrayó que el paquete de sanciones debía permanecer vigente, mientras "continúen la agresión y la ocupación rusas".

Chipre, bajo la supervisión de Christodoulides, asumió por primera vez la presidencia del Consejo en una coyuntura marcada por la guerra en Ucrania y las discusiones acerca de la ampliación de la UE a nuevos miembros. Europa Press explicó que entre los objetivos prioritarios de la presidencia chipriota se hallan tanto el mantenimiento del consenso sobre la política de sanciones a Moscú como el avance real en el proceso de negociación para la adhesión de Ucrania, un proceso que ha sido tema de debate dentro de los 27 Estados miembros.

Zelenski, de acuerdo con el reporte de Europa Press, reiteró su esperanza en que Chipre se convierta en "un socio clave" en los próximos meses para conseguir la apertura de capítulos de negociación que faciliten el acercamiento de Ucrania a la membresía en la UE. También mencionó la importancia de fortalecer la defensa conjunta europea y la urgencia de incrementar las capacidades tecnológicas y militares ucranianas mediante la cooperación con el resto de los Estados miembros.

La ceremonia en Nicosia reunió a representantes europeos y diplomáticos en un acto considerado emblemático tanto para el relanzamiento de la agenda europea de seguridad como para el posicionamiento de Chipre en el escenario internacional, según detalló Europa Press. Durante el evento, ambas delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre los pasos a seguir en la sanción económica y el respaldo militar a Ucrania, en el marco de los instrumentos comunitarios vigentes.