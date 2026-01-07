Vivian: "Tengo que pedir perdón a nuestros aficionados, y que confíen en nosotros"

El defensa del Athletic Club Dani Vivian pidió "perdón" a todos los aficionados rojiblancos después de la derrota (5-0) contra el FC Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa de España, aunque les pidió también confianza en lo que queda de temporada.

"Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón a todos nuestros aficionados. Es una derrota muy dura, en una competición que teníamos ilusión, eran dos partidos para conseguir un título. Ahora, en caliente, es difícil hacer un análisis", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El internacional español confesó que el partido fue malo, más allá de los diez primeros minutos. "Los primeros diez minutos hemos estado bien pero luego no hemos conseguido mantener el ritmo. Hemos fallado muchas veces en nuestro orden, ellos han tenido mucho acierto, pero es un equipo grande y es lo que tiene", afirmó.

Además, Vivian se refirió a la falta de intensidad y las diferencias con la pasada temporada. "Eso es lo que nos está comiendo un poco la cabeza a todos. El año pasado fuimos la defensa menos goleada, creo que ahora mismo no estamos del todo bien, tanto ofensiva como defensivamente, pero la temporada es larga. Hoy es un día duro, mañana también, pasados nos recuperaremos", dijo.

"No hay tiempo para lamentos, hay que estar cada día preparado, la semana que viene tenemos Copa y Liga, Champions y Liga. Esto es así, no nos podemos venir abajo, no quiero que nuestra gente se venga abajo, que confíen en nosotros, sabemos de nuestro potencial", terminó.