VÍDEO: El PP pide elecciones en Venezuela: "El futuro no puede pasar por Delcy, que era la mano derecha del dictador"

Durante una rueda de prensa ofrecida tras una junta directiva presidida por Alberto Núñez Feijóo en Madrid, Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, hizo referencia a las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, destacando que, según el criterio del partido, Edmundo González fue el candidato elegido por la ciudadanía venezolana. Bravo también recalcó que el Gobierno de España votó en contra del reconocimiento de González como presidente, asunto que fue debatido en el Pleno del Congreso, según informó Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el representante del partido afirmó la necesidad de establecer en Venezuela un proceso electoral que responda a principios democráticos y permita que la oposición regrese al país. Además, enfatizó que la sociedad venezolana debería tener condiciones seguras para manifestar su voluntad en las urnas. Bravo sostuvo: “Nosotros entendemos que el futuro de Venezuela no puede pasar por Delcy (Rodríguez), que era la mano derecha del dictador”, señalando una postura contraria al papel de Delcy Rodríguez en la política nacional del país sudamericano.

La intervención de Bravo se produjo tras una reunión del comité de dirección del Partido Popular, donde se abordó la situación política en Venezuela y se articuló una petición formal para la convocatoria de elecciones democráticas. El funcionario remarcó la importancia de garantizar tanto la integridad del proceso electoral como la seguridad de los votantes y la participación de todas las fuerzas políticas opositoras, de acuerdo con lo recogido por Europa Press.

Al abordar asuntos relacionados con las posturas internacionales sobre Venezuela, Bravo fue cuestionado por las opiniones vertidas por la fundación FAES respecto a Donald Trump, después de que el expresidente estadounidense respaldara a Delcy Rodríguez. La fundación llegó a calificar los comentarios de Trump sobre Rodríguez como “suma torpeza”. Ante estas consultas, Bravo evitó comentar las valoraciones de la entidad liderada por José María Aznar. Según reportó Europa Press, el vicesecretario del PP optó por centrarse en la posición de la oposición venezolana, y añadió que, en lo relativo a María Colina Machado, Marcos Rubio —el secretario de Estado de Estados Unidos— expuso con claridad la postura de Estados Unidos y los procedimientos previstos para los próximos meses respecto al panorama político venezolano.

Europa Press detalló que la dirigencia del Partido Popular subraya la relevancia de retomar un diálogo democrático que incluya a todos los sectores de la sociedad venezolana. De este modo, insiste en la convocatoria de elecciones transparentes y legítimas, considerando que la situación actual afecta tanto a la estabilidad del propio país como a los vínculos internacionales de España y Venezuela. El partido también reiteró su exigencia de que la autoridades venezolanas abran vías para que los ciudadanos puedan expresar su voluntad “libremente” y con “todas las seguridades” en los comicios futuros.

Las declaraciones difundidas por Europa Press reflejan la continua atención del Partido Popular a los asuntos internacionales y, en particular, a la situación política de Venezuela, donde siguen reclamando garantías que permitan el libre ejercicio del voto y la plena participación de la oposición, elementos que, según Bravo, resultan esenciales para el porvenir democrático del país sudamericano.