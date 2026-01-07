Agencias

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 barriles de petróleo sancionado

Donald Trump anunció que funcionarios venezolanos suministrarán millones de barriles de crudo al país, afirmó que la Casa Blanca administrará los ingresos y prometió que estos fondos beneficiarían tanto a estadounidenses como a venezolanos, según publicó en Truth Social

Donald Trump mencionó que ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright, para implementar de inmediato el plan de importación de crudo procedente de Venezuela. El expresidente de Estados Unidos detalló en su cuenta de Truth Social que la administración estadounidense controlará los ingresos generados por la venta, con el objetivo de que estos fondos sean utilizados en beneficio tanto de estadounidenses como de venezolanos. Según reportó la publicación, la operación involucra entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad sujetos a sanciones.

De acuerdo con lo publicado en Truth Social, las autoridades interinas venezolanas proporcionarán el cargamento petrolero bajo las condiciones dictadas por la administración estadounidense. Trump explicó que el petróleo, sancionado por las restricciones impuestas a Venezuela, será vendido a precio de mercado internacional. En el comunicado, enfatizó que los ingresos obtenidos por esta transacción estarán supervisados por su persona, en calidad de presidente de Estados Unidos, para garantizar su distribución en proyectos de impacto social en ambos países.

El medio puntualizó que Trump ha solicitado la ejecución inmediata del plan. La logística contempla el traslado del crudo venezolano en barcos cisterna de almacenamiento, con destino directo a los muelles de descarga de Estados Unidos. Estas instalaciones recibirán los millones de barriles que, bajo supervisión estadounidense, serán procesados conforme a los acuerdos anunciados en Truth Social.

Según lo consignado en la misma red social, el volumen de petróleo comprometido —entre 30 y 50 millones de barriles— representa una cifra relevante dentro del contexto de sanciones impuestas al sector energético venezolano por parte de Estados Unidos. Las medidas restrictivas estadounidenses limitan las exportaciones petroleras de Venezuela, cuya economía depende en gran medida de estos ingresos.

De acuerdo con lo expresado por Trump, el propósito de controlar directamente los fondos derivados de la venta petrolera busca evitar desvíos y asegurar que el dinero llegue a quienes él considera los beneficiarios legítimos: ciudadanos estadounidenses y venezolanos. El exmandatario expuso que estos recursos financiarán iniciativas sociales y económicas alineadas con políticas impulsadas desde la Casa Blanca durante su gestión.

El anuncio realizado a través de Truth Social ocurre en un contexto de tensiones persistentes en la relación bilateral entre Washington y Caracas. Las sanciones de Estados Unidos sobre el gobierno venezolano han limitado la capacidad de esa nación para comercializar su principal recurso exportable en los mercados internacionales, impactando la producción y la estabilidad económica interna.

El planteamiento de Trump implica un mecanismo de control directo por parte del ejecutivo estadounidense sobre los ingresos petroleros originados en Venezuela, al margen del gobierno de Nicolás Maduro. La gestión provisional venezolana, mencionada en su comunicación, hace referencia a actores políticos opuestos al oficialismo, aunque la publicación en Truth Social no detalla de forma explícita qué figuras o entidades estarían involucradas en la entrega y gestión del recurso.

Según lo reportado en la plataforma Truth Social, la venta y traslado del petróleo se realizarán mediante una cadena logística bajo estricta observación estadounidense. La intención declarada por Trump es maximizar la transparencia y el uso dirigido de los fondos, evitando intermediaciones que, según su percepción manifestada en repetidas ocasiones, han obstaculizado el acceso a recursos en Venezuela y han perpetuado situaciones de necesidad en ambos países.

El anuncio ha generado atención tanto por el volumen del crudo comprometido, como por el modelo de administración presentado para los ingresos petroleros. Si bien Trump no detalló plazos específicos para la llegada de los cargamentos ni cómo se implementarán los programas sociales financiados con los fondos, la instrucción al secretario de Energía busca poner en marcha la operación sin demoras, según publicó Truth Social.

El control de recursos energéticos extranjeros y su impacto sobre la política interna constituye un tema central en la agenda de relaciones exteriores de Estados Unidos. El volumen de petróleo anunciado, comprendido en una horquilla de entre 30 y 50 millones de barriles, supondría una relevante inyección de crudo adicional al mercado estadounidense, al tiempo que abre interrogantes acerca de la administración y destino de los recursos, aspecto sobre el cual Trump reiteró su responsabilidad directa.

El procedimiento comunicado en Truth Social enfatiza la llegada del crudo venezolano directamente a los puertos de descarga en suelo estadounidense. El uso de buques cisterna de almacenamiento y la exclusión de intermediarios busca minimizar desvíos y mantener el control logístico bajo normativa estadounidense, concluyó la comunicación pública atribuida a Donald Trump.

