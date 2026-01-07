Toshiba anticipa que los discos duros HDD mantendrán un papel relevante en 2026 gracias a la IA

Toshiba ha destacado el papel que seguirán empeñando los discos duros (HDD) de almacenamiento a gran escala en 2026 gracias a la inteligencia artificial (IA) generativa, la expansión de los entornos 'cloud', Internet de las Cosas(IoT) y a la videovigilancia avanzada, que continuarán requiriendo una gran demanda de almacenamiento estable, eficiente y fiable.

La compañía ha recordado en una nota de prensa que la demanda global de almacenamiento se duplicará hasta alcanzar 20.000 Exabytes en 2029, según International Data Corporation (IDC). Un crecimiento impulsado por las cargas de trabajo asociadas a la IA, que generan un gran volumen de datos que deben almacenarse y conservarse a largo plazo.

En este contexto, Toshiba ha destacado que los discos duros continúan siendo la opción más eficiente en coste por Terabyte para almacenamiento 'online', copias de seguridad y archivado masivo.

Por otra parte, la videovigilancia es uno de los sectores que más demandan este tipo de almacenamiento, con el auge del análisis de vídeo basado en inteligencia artificial junto con la grabación continua en alta resolución.

COMPLEMENTO DE HDD Y SDD

Toshiba ha subrayado que el almacenamiento SSD se puede complementar con el HDD. Mientras que los SSD aportan velocidad y baja latencia para tareas de procesamiento intensivo, los HDD permiten almacenar grandes volúmenes de datos de forma sostenible y económicamente viable. En aplicaciones de IA, por ejemplo, los SSD son clave en el entrenamiento y análisis, y los HDD para almacenar datos históricos y datasets de gran tamaño.

En este escenario, y según la consultora TrendForce, la escasez de discos duros nearline ha provocado plazos de entrega que van desde semanas hasta un año. Y, aunque algunos proveedores consideran el uso de SSD, especialmente QLC SSD, para datos fríos, los HDD siguen siendo esenciales.

EVOLUCIÓN DEL HDD

La compañía ha destacado que la estandarización del formato HDD SAS/SATA de 3,5 pulgadas sigue siendo un factor clave para la industria, ya que protege las inversiones existentes y facilita la integración en infraestructuras ya desplegadas.

En este contexto, la empresa global de investigación y asesoramiento Gartner prevé que en 2026 los HDD representarán el 68% de la capacidad total suministrada, principalmente discos duros nearline de 3,5 pulgadas y alta capacidad, adaptados a los requerimientos de los centros de datos y la nube.

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Toshiba señala la sostenibilidad será un eje central en la evolución del almacenamiento en los próximos años, ya que a medida que crece el número de centros de datos, también crece la necesidad de reducir su impacto ambiental.

Los modelos actuales de HDD consumen entre 9 y 10 vatios, independientemente de la capacidad, como apunta. A medida que esta aumenta, el consumo por Terabyte baja de 1W/TB en discos de 10TB a menos de 0,4W/TB en discos de 24TB, y se espera que las futuras generaciones reduzcan aún más esta ratio. Para lograrlo, Toshiba utiliza discos rellenos de helio, reduciendo la fricción y el consumo energético.