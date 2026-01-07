'One Battle After Another' lidera las nominaciones a los premios del sindicato de actores

La ceremonia de entrega de los premios del sindicato de actores de Hollywood transmitirá su trigésima segunda edición el próximo 1 de marzo a través de Netflix, canal donde, según reportó la agencia EFE, la audiencia se incrementó la edición anterior, alcanzando los 4,3 millones de visualizaciones. En esta edición, la producción “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson, encabeza la lista de nominaciones, acumulando un total de siete candidaturas, lo que la coloca a la cabeza entre los títulos seleccionados como lo informó la propia EFE.

Según detalló la agencia, estos galardones, que a partir de este año adoptaron el nombre de Actors Awards en lugar de los tradicionales premios SAG, representan uno de los principales referentes para anticipar los resultados de los Premios Oscar. “One Battle After Another” aspira al premio de mejor reparto en una película, donde competirá con cintas como “Sinners”, que se posiciona con cinco nominaciones y se sitúa como el segundo largometraje más reconocido en la edición. También destacan en esta categoría “Hamnet”, “Marty Supreme” y “Frankenstein”, el título dirigido por el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Respecto a la categoría de mejor actor principal, EFE describió la competencia entre Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke (“Blue Moon”), Michael B. Jordan (“Sinners”), Jesse Plemons (“Bugonia”) y Timothée Chalamet (“Marty Supreme”). Chalamet buscará repetir el logro que obtuvo en la edición anterior cuando ganó el galardón con la película “A Complete Unknown”. En la terna femenina, la debutante Chase Infinity, protagonista junto a Chalamet en “Marty Supreme”, se enfrentará a Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”) y Emma Stona (“Bugonia”).

La categoría de actor de reparto incluyó a Sean Penn y al puertorriqueño Benicio del Toro entre los nominados. Además, Teyana Taylor, compañera de elenco de ambos, fue postulada a mejor actriz de reparto, lo que refuerza el reconocimiento al grupo actoral de la producción según relató también EFE, y consolida sus posibilidades dentro de la carrera hacia los premios de la Academia.

En la fase de nominaciones de este año, quedaron fuera figuras como Cynthia Erivo, por su interpretación en “Wicked”, y Wagner Moura por su desempeño en “The Secret Agent”. De igual modo, largometrajes internacionales distinguidos en otros circuitos, como “Sentimental Value”, no obtuvieron nominaciones en esta ocasión, de acuerdo con EFE.

En cuanto a las series televisivas, “The Studio” sumó cinco menciones e intentará alzarse con la distinción al mejor reparto en comedia, categoría en la que compite contra títulos como “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks” y “Only Murders in the Building”. Por el lado de los dramas, los finalistas para el premio al mejor reparto incluyen “The Diplomat”, “Landman”, “The Pitt”, “Severance” y “The White Lotus”, según se consigna en el reporte de EFE.

Estos premios, que reconocen tanto a las mejores actuaciones en cine y televisión como a los elencos más destacados en ambos formatos, continúan su función como barómetro para las grandes premiaciones de la industria audiovisual, recibiendo atención internacional y perfilándose como un punto clave en la temporada de galardones, según EFE.