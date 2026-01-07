Nieve, viento, frío y oleaje mantienen activos avisos en 14 CCAA, con rojo por mínima de hasta -14°C en Guadalajara

El área de Parameras de Molina, en Guadalajara, registrará temperaturas mínimas de hasta -14°C este miércoles 7 de enero, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a declarar el nivel rojo de “peligro extraordinario” debido al frío, según informó la agencia. Este fenómeno se suma a la activación de avisos por nieve, viento, bajas temperaturas y fuerte oleaje en 14 comunidades autónomas, lo que afecta a la mayor parte del territorio, según consignó la propia AEMET.

Según detalló la agencia meteorológica, la alerta por temperaturas extremas no solo se limita a Parameras de Molina. Otras zonas del país, como Girona y Huesca, experimentarán mínimas de hasta -6°C, mientras que en Ávila y Cuenca se esperan registros de -5°C. Además de la alerta roja en Guadalajara, en Huesca, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Girona y Lleida se ha decretado el aviso naranja.

En cuanto a la nieve, la AEMET activó el aviso amarillo en Huesca, Zaragoza, León, Zamora, Lleida, el centro de Navarra y Álava. Se prevén acumulaciones significativas en los Pirineos y posibilidad de nevadas en la cordillera Cantábrica, incluso en cotas bajas del norte peninsular. El organismo explicó que la cota de nieve, muy baja inicialmente, tenderá a subir con la llegada de un frente, pasando de los 500/600 metros hasta los 1.000-1.200 metros. No obstante, se mantiene la posibilidad de nevadas a cotas de 300/500 metros en el centro norte de la Península.

El viento constituye otro de los factores bajo vigilancia, ya que la AEMET mantiene el aviso amarillo en Huesca, Girona, Lleida, Tarragona, Castellón, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. El pronóstico advierte sobre rachas muy fuertes de alisio en Canarias y vientos del oeste y noroeste en los litorales cantábricos, Pirineos, el área del Ampurdán y el bajo Ebro.

La situación de frío intenso motivó la activación de múltiples avisos amarillos en comarcas de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Mallorca, Cantabria del Ebro, Ávila, Segovia, Soria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Tarragona, la sierra de Madrid, Murcia, la vertiente cantábrica de Navarra, el centro de Navarra, el Pirineo navarro, Alicante, Castellón y Valencia. De acuerdo con la AEMET, la previsión es de heladas en Baleares y en la mayor parte del interior peninsular, de carácter moderado aunque localmente fuerte en valles altos de la mitad este y en los Pirineos.

También se mantienen alertas por fuerte oleaje en diversas regiones. Según publicó la agencia, Asturias (en sus litorales occidental y oriental), Baleares (Mallorca y Menorca con distintos niveles de aviso), Cantabria (costa litoral), Tarragona, Girona, Guipúzcoa, Vizcaya, Melilla, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife figuran bajo distintos grados de alerta. Para Baleares y parte del Mediterráneo sur, la AEMET avisa de un descenso de las mínimas, así como en zonas de las depresiones del cuadrante suroeste.

Aunque el organismo predice un aumento general de las temperaturas máximas a lo largo del miércoles, excepto en los valles del suroeste y el extremo nordeste donde permanecerán más bajas, las mínimas seguirán descendiendo en Baleares y otras áreas costeras mediterráneas y del cuadrante suroeste. En el resto del país, el comportamiento térmico será variable, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico.

El pronóstico, según puntualizó la AEMET, contempla heladas en Mallorca y en el interior peninsular, la mayoría de ellas moderadas pero con posibilidad de episodios localmente intensos en áreas elevadas del este y los Pirineos. La situación meteorológica persistirá durante la jornada, marcando condiciones adversas para la movilidad y la actividad al aire libre en varios territorios.