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Fallece un varón tras caerle encima la persiana metálica de un bar en Motilla de Palancar (Cuenca)

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Un varón ha perdido la vida este viernes tras caerle encima la persiana metálica de un bar al que intentaba entrar en la localidad de Motilla de Palancar (Cuenca)

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 5.47 horas, en un bar situado en la calle de la Virgen.

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La víctima falleció tras caerle encima el cierre metálico y quedar atrapado por el cuello.

Al lugar de los hechos se han desplazado un médico de urgencias, que tan solo ha podido certificar el fallecimiento, y agentes de la Guardia Civil.

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