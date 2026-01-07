Netanyahu promete investigación "exhaustiva" de la muerte de un menor atropellado en una protesta en Jerusalén

El conductor del autobús fue arrestado tras el incidente, mientras la policía llevó a cabo una investigación para esclarecer qué ocurrió durante la protesta en Jerusalén. De acuerdo con el diario 'The Times of Israel', los primeros elementos de la investigación indican que manifestantes que bloqueaban la vía atacaron el vehículo antes de que el chofer acelerara y embistiera a varias personas, lo que resultó en la muerte de Yosef Eisenthal, un adolescente de catorce años, y causó lesiones a otros participantes.

Según informó el medio citado, las fuerzas de seguridad intensificaron las indagatorias en el lugar del suceso y procedieron al interrogatorio del conductor, quien permanece detenido. Los hechos ocurrieron en el marco de una protesta impulsada por miembros de la comunidad judía ultraortodoxa, quienes se concentraban para manifestar su rechazo a las políticas de reclutamiento militar implementadas por el Gobierno de Israel en la capital.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se pronunció a través de un comunicado difundido por su oficina, donde garantizó que se realizará una “investigación exhaustiva” para esclarecer completamente lo sucedido. Netanyahu manifestó su pesar por el fallecimiento del joven, afirmando: “Las circunstancias de este trágico desastre serán investigadas de forma exhaustiva para obtener todos los detalles y lecciones”. También envió sus condolencias a la familia Eisenthal.

En su comunicado, citado por 'The Times of Israel', el jefe de Gobierno recalcó la necesidad de evitar una escalada mayor de tensiones en la ciudad y solicitó contención a todas las partes implicadas. Según Netanyahu, “El valor de la santidad de la vida está grabado en nuestro patrimonio y debemos salvaguardarlo por encima de todo”. Hizo un llamado explícito a la calma en un contexto marcado por la conmoción de la comunidad y las tensiones entre grupos civiles y autoridades.

El medio 'The Times of Israel' detalló que la investigación abierta por la Policía se centra no solo en determinar la responsabilidad penal del conductor, sino también en reconstruir los hechos desde el momento en que los manifestantes bloquearon la carretera. Las autoridades buscan esclarecer si el ataque al vehículo actuó como detonante de la maniobra que terminó con la tragedia.

Diversos sectores de la sociedad israelí permanecen atentos a los avances de la investigación policial y a las medidas que podrían adoptarse para prevenir incidentes similares durante futuras movilizaciones. La muerte de Yosef Eisenthal durante una protesta pone en el centro del debate social la gestión de las manifestaciones, la seguridad pública y el respeto por la vida, aspectos reiteradamente subrayados en los mensajes oficiales emitidos tras el suceso, según indicó 'The Times of Israel'.