Agencias

Netanyahu promete investigación "exhaustiva" de la muerte de un menor atropellado en una protesta en Jerusalén

La policía interroga al chofer involucrado y analiza el choque que costó la vida a Yosef Eisenthal, mientras el jefe de Gobierno lamenta el hecho, pide calma y remarca la importancia de preservar el valor de la vida

Guardar

El conductor del autobús fue arrestado tras el incidente, mientras la policía llevó a cabo una investigación para esclarecer qué ocurrió durante la protesta en Jerusalén. De acuerdo con el diario 'The Times of Israel', los primeros elementos de la investigación indican que manifestantes que bloqueaban la vía atacaron el vehículo antes de que el chofer acelerara y embistiera a varias personas, lo que resultó en la muerte de Yosef Eisenthal, un adolescente de catorce años, y causó lesiones a otros participantes.

Según informó el medio citado, las fuerzas de seguridad intensificaron las indagatorias en el lugar del suceso y procedieron al interrogatorio del conductor, quien permanece detenido. Los hechos ocurrieron en el marco de una protesta impulsada por miembros de la comunidad judía ultraortodoxa, quienes se concentraban para manifestar su rechazo a las políticas de reclutamiento militar implementadas por el Gobierno de Israel en la capital.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se pronunció a través de un comunicado difundido por su oficina, donde garantizó que se realizará una “investigación exhaustiva” para esclarecer completamente lo sucedido. Netanyahu manifestó su pesar por el fallecimiento del joven, afirmando: “Las circunstancias de este trágico desastre serán investigadas de forma exhaustiva para obtener todos los detalles y lecciones”. También envió sus condolencias a la familia Eisenthal.

En su comunicado, citado por 'The Times of Israel', el jefe de Gobierno recalcó la necesidad de evitar una escalada mayor de tensiones en la ciudad y solicitó contención a todas las partes implicadas. Según Netanyahu, “El valor de la santidad de la vida está grabado en nuestro patrimonio y debemos salvaguardarlo por encima de todo”. Hizo un llamado explícito a la calma en un contexto marcado por la conmoción de la comunidad y las tensiones entre grupos civiles y autoridades.

El medio 'The Times of Israel' detalló que la investigación abierta por la Policía se centra no solo en determinar la responsabilidad penal del conductor, sino también en reconstruir los hechos desde el momento en que los manifestantes bloquearon la carretera. Las autoridades buscan esclarecer si el ataque al vehículo actuó como detonante de la maniobra que terminó con la tragedia.

Diversos sectores de la sociedad israelí permanecen atentos a los avances de la investigación policial y a las medidas que podrían adoptarse para prevenir incidentes similares durante futuras movilizaciones. La muerte de Yosef Eisenthal durante una protesta pone en el centro del debate social la gestión de las manifestaciones, la seguridad pública y el respeto por la vida, aspectos reiteradamente subrayados en los mensajes oficiales emitidos tras el suceso, según indicó 'The Times of Israel'.

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuMuerte de menorIsraelJerusalénProtestaYosef EisenthalPolicía de IsraelUltraortodoxosGobierno israelíThe Times of IsraelEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El cuerpo recuperado es el del niño valenciano de 9 años buscado desde el naufragio del 26 de diciembre

Las autoridades indonesias confirmaron la identidad del menor hallado tras el naufragio en Komodo, mientras familiares siguen esperando nuevas noticias sobre Quique, el otro niño desaparecido, y aumenta la incertidumbre sobre la continuidad de los operativos de búsqueda

Infobae

Francia aboga por una "respuesta conjunta" de Europa a la "intimidación" de Trump sobre Groenlandia

El responsable de la diplomacia francesa exige unidad europea ante la presión ejercida por Washington sobre el estatus de la isla ártica, defendiendo que cualquier acción será discutida con Alemania y Polonia en el marco del formato de Weimar

Francia aboga por una "respuesta

Sordo (CCOO) cree que Trump no parará y afirma que las fuerzas de extrema derecha "son sus cipayos" en Europa

Sordo (CCOO) cree que Trump

Acer actualiza los portátiles de las series Swift y Aspire con los procesadores Intel Core Ultra serie 3

La marca tecnológica presenta en CES 2026 nuevas computadoras con inteligencia artificial, pantallas OLED de alta resolución, diseño ultraligero y procesadores Intel Core Ultra, optimizadas para creadores, profesionales y usuarios avanzados, tanto en modelos premium como accesibles

Acer actualiza los portátiles de

LaLiga y 'EA SPORTS' lanzan la segunda edición del programa internacioal 'Next Gen Draft'

LaLiga y 'EA SPORTS' lanzan