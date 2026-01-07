Mujeres socialistas reclaman una Conferencia Federal de Igualdad y autocrítica por "fractura" en el movimiento feminista

El comunicado conjunto de decenas de militantes feministas del PSOE reclama que las críticas contra el feminismo, amplificadas por discursos agresivos en redes sociales, no han tenido respuesta adecuada por parte de la dirección del partido, mientras que las objeciones del feminismo a decisiones del Gobierno han sido desoídas y silenciadas, generando una fractura interna y un distanciamiento de distintas organizaciones respecto al proyecto socialista. La declaración, publicada este miércoles, exige a la dirección socialista mayor autocrítica, promoción del diálogo con militantes y asociaciones de mujeres, y la convocatoria de una Conferencia Federal de Igualdad para el año 2026. Según detalló la agencia Europa Press, el texto cuenta con el respaldo de más de 50 referentes del feminismo en el partido, entre ellas Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Altamira Gonzalo, Amelia Valcárcel y Carmen Martínez Ten.

El documento, dirigido a la secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, subraya el deterioro en la relación y el intercambio de ideas entre el partido y el feminismo socialista durante los últimos años. Las firmantes consideran que este distanciamiento ha erosionado la capacidad de las mujeres socialistas para influir en el rumbo de las políticas de igualdad, al tiempo que ha separado a numerosas entidades del PSOE. Europa Press reportó que el manifiesto hace referencia explícita a “una profunda fractura dentro del movimiento feminista y el distanciamiento de una parte de las organizaciones respecto al PSOE”.

Las firmantes recuerdan que el Partido Socialista estuvo estrechamente ligado al avance legislativo en materia de igualdad y derechos de las mujeres, como se observa en leyes emblemáticas como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad y las normas relativas a salud sexual y reproductiva. Aunque celebran esos logros, las impulsoras de la declaración manifiestan preocupación por la actual pérdida de consensos y la desunión del feminismo, un fenómeno que atribuyen tanto a las hostilidades externas en redes como a una falta de respuesta institucional eficaz.

El documento, según difundió Europa Press, llama a la dirección socialista a una autocrítica clara frente a las denuncias de actitudes sexistas y abusos en los espacios políticos, subrayando que “indignarse no es suficiente”. Para las autoras del texto, esa autocrítica debe venir acompañada de compromisos concretos y de mecanismos de escucha, participación y negociación real con militantes feministas y colectivos de mujeres.

Las firmantes manifiestan preocupación por lo que identifican como riesgo de retroceso en los derechos de las mujeres ante el auge de discursos y posturas machistas, así como por la influencia creciente de sectores ultraderechistas que describen como “machistas y xenófobos”, capaces de arrastrar a la derecha más tradicional. Esa situación, señalan las promotoras del comunicado según Europa Press, aumenta la urgencia de proteger los avances logrados y de responder con unidad a los desafíos actuales.

Los problemas persistentes resaltados en el escrito incluyen la violencia de género y sexual, la distribución desigual de los cuidados, la permanencia del techo de cristal y el crecimiento en el consumo de pornografía entre menores. De acuerdo con el informe de Europa Press sobre el comunicado, estos retos requieren respuestas urgentes y la consolidación de alianzas entre el partido y las organizaciones de mujeres.

Las impulsoras exigen la activación del artículo 48 de los Estatutos Federales del PSOE y el cumplimiento de lo acordado en el 41º Congreso del partido para la preparación de la citada Conferencia Federal de Igualdad en 2026. Esta cita, insisten, debe garantizar una representación amplia de militantes feministas y colectivos de mujeres, y servir para “rectificar posibles errores”, “recuperar el valor del feminismo socialista” y “volver a situar las políticas de igualdad donde siempre estuvieron: generando amplios debates políticos y profundos consensos sociales”.

El manifiesto reivindica que el PSOE ha mantenido históricamente una relación destacada con el movimiento feminista, y alerta de que poner en riesgo ese vínculo supone renunciar a “parte de su historia” y a una de sus “grandes aportaciones a la sociedad española”. Europa Press consignó que las firmantes consideran esencial mantener esa conexión para garantizar que el partido siga actuando como referente en materia de derechos de las mujeres y políticas de igualdad.