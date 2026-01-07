Lenovo expande la serie de portátiles Yoga con el nuevo Yoga Pro 9i Aura Edition equipado con Intel Core Ultra 9 serie 3

El portátil Yoga Pro 9i Aura Edition incorpora el procesador Intel Core Ultra 9 Serie 3 y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5070, como parte de un rediseño dirigido a creadores de contenido, además de contar con una pantalla PureSight Pro Tandem OLED de 16 pulgadas capaz de alcanzar un brillo de hasta 1.600 nits, generación de contrastes VESA HDR True Black 1.000 y reproducción de colores realista. Esta integración de hardware permite experiencias gráficas avanzadas y flujos de trabajo optimizados por inteligencia artificial (IA). Según consignó el medio, Lenovo presentó este modelo junto a una extensa renovación de su línea Yoga, donde la IA y la conectividad entre dispositivos ocupan un rol central.

Lenovo detalló estos lanzamientos en el marco del CES 2026, bajo la consigna de “una IA más inteligente para todos”, con dispositivos basados en Windows 11. Según publicó el medio, la nueva generación de portátiles y sobremesa Yoga introduce la opción Aura Edition y la implementación del agente de IA personal Lenovo Qira, diseñado para gestionar la continuidad y el contexto de las tareas del usuario entre diferentes dispositivos, incluyendo ordenadores, tabletas y teléfonos. De acuerdo con la información proporcionada, Lenovo Qira permite, por ejemplo, retomar una tarea en otro dispositivo justo donde se dejó, mejorando la experiencia de quienes utilizan varios terminales en su entorno de trabajo o estudio. El Yoga Pro 9i Aura Edition destaca por su soporte Copilot+, lo que aporta herramientas optimizadas para flujos creativos potenciados por IA, especialmente en el manejo y edición de fotos y vídeos con funciones generativas.

Además de la potencia y capacidad gráfica, el Yoga Pro 9i Aura Edition presenta innovaciones en diseño y usabilidad. Su chasis se ofrece en acabado gris oscuro y el sistema de gestión termal ha sido renovado para maximizar la refrigeración. Dispone de teclado con recorrido de 1,5 mm y panel Force Pad, que permite tanto la función de panel táctil como superficie para dibujo con el Yoga Pen Gen 2. Este lápiz facilita la creación de bocetos y anotaciones directamente en el equipo. En cuanto a conectividad, este portátil incluye puertos USB-A y Thunderbolt 4 de alta velocidad.

Conjuntamente, Lenovo dio a conocer el monitor Yoga Pro 27UD-10, optimizado para un entorno de trabajo multipantalla y pensado para combinarse con el portátil Yoga Pro 9i Aura Edition. Este monitor ofrece un panel PureSight Pro OLED calibrable con Lenovo Color Sync, lo cual permite igualar la precisión de color entre monitor y portátil. Incluye cámara 4K separable y ajustable, seis altavoces integrados y certificación como el primer monitor Windows PC con Dolby Atmos y Dolby Vision. La transferencia de datos y potencia se efectúa a través de un cable USB4 tipo C con soporte para 40 gigabits por segundo y 140 vatios de potencia.

Lenovo amplió la familia Yoga con el Yoga Pro 7i Aura Edition de 15 pulgadas. Este modelo, alternativa al Yoga Pro 9i Aura Edition, está equipado también con procesadores Intel Core Ultra 9 Serie 3 y GPU Nvidia GeForce RTX 5070, pantalla PureSight Pro de 2,5K de resolución y pico de brillo de 1.100 nits, además de certificación VESA DisplayHDR True Black 1.000. Incluye panel Force Pad, compatibilidad con el Yoga Pen Gen 2 y múltiples puertos: cuatro Thunderbolt duales, HDMI 2.1 y USB-A Gen 2.

El Yoga 7a 2 en 1 es la nueva opción convertible de la línea. Disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas, integra procesadores AMD Ryzen AI 400 Series y apunta a usuarios que valoran la flexibilidad, gracias a su “gozone” de 360 grados que posibilita girar la tapa completamente y activar el modo lienzo para notas o bocetos con el puntero Yoga Pen Gen 2.

En la serie Yoga Slim, Lenovo introdujo el Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition de 14 pulgadas, conformado por un chasis de aleación de magnesio que alcanza un peso de 975 gramos. Este equipo utiliza procesadores Intel Core Ultra X9 Serie 3 y GPU Intel Arc de hasta 12 Xe gráficos. Dispone de pantalla PureSight Pro POLED de 2,8K con máxima luminosidad HDR de 1.100 nits y memoria RAM de 9600 MHz. Tanto el sistema termal optimizado como el panel Force Pad y las mejoras en pantalla permiten mayor eficiencia y productividad en tareas exigentes.

La gama Yoga Slim incorpora también el Yoga Slim 7x, de 14 pulgadas y peso de 1,17 kilogramos. Este dispositivo utiliza los chips Snapdragon X2 Elite y X2 Plus. Ofrece una autonomía de 29 horas y pantalla PureSight Pro OLED de hasta 2,8K y 1.100 nits (HDR), además de una cámara de 9 megapíxeles. El Yoga Slim 7a, otro modelo de la serie, porta pantalla de 14 pulgadas y 2,8K PureSight Pro OLED y usa procesadores AMD Ryzen AI 400 Series.

En computadoras de escritorio, Lenovo presentó el Yoga AIO i Aura Edition y el Yoga Mini i. El Yoga AIO i Aura Edition reúne una pantalla OLED 4K de 32 pulgadas con frecuencia de 165 Hz y diseño flotante. Utiliza el procesador Intel Core Ultra X7 Serie 3 y fue diseñado como equipo todo en uno para experiencias Copilot+. El Yoga Mini i, de diseño cilíndrico en aluminio y 600 gramos de peso, ofrece prestaciones profesionales junto a altavoz y micrófono integrados y funciones como Smart Connect. Este modelo recurre al Intel Core Ultra X7 Serie 3, detecta la presencia de usuarios por sensores WiFi y admite hasta cuatro pantallas externas, junto con puertos Thunderbolt 4.0 y USB-C Gen 2.

Los nuevos IdeaPad completan la oferta portátil. El modelo Pro 5i de 16 pulgadas presenta un procesador Intel Core Ultra X9 Serie 3, GPU Nvidia GeForce RTX 5060 y pantalla OLED 2,8K. Los convertibles IdeaPad 5a y 5x 2 en 1 incluyen procesadores AMD Ryzen AI 400 Series y Snapdragon X2 Plus, permitiendo dibujar, reproducir contenido multimedia y tomar notas utilizando la pantalla táctil. Según reportó la fuente original, estas novedades ponen el foco en mejoras de rendimiento, conectividad, experiencia de usuario y capacidades de IA, bajo la premisa de habilitar flujos de trabajo más inteligentes y eficientes en entornos domésticos y profesionales.