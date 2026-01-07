La atleta Maribel Pérez ficha por Joma

El recorrido deportivo de Maribel Pérez incluye su destacada actuación como finalista y Top 8 en el Campeonato de Europa al aire libre, hecho que ha marcado un punto relevante en su proyección, tal como informó la agencia de noticias que difundió la noticia de su vínculo con la marca deportiva Joma. La velocista sevillana se ha incorporado al equipo de atletismo de la firma toledana con la mira puesta en los próximos desafíos de su carrera, según publicó el medio.

De acuerdo con la información difundida, Maribel Pérez ha cimentado su posición como una de las figuras principales del atletismo de velocidad en España. Su trayectoria se caracteriza por el liderazgo en el relevo corto nacional desde el año 2022 y una presencia constante en las fases finales de competiciones continentales e internacionales. El medio detalló que la atleta alcanzó la final en el Campeonato de Europa celebrado en Múnich y ha representado a España en el Campeonato del Mundo también en el mismo año.

El medio indicó que a lo largo de su carrera, Pérez ha obtenido numerosos títulos que la han consolidado entre la élite del atletismo español. Entre sus logros figuran dos campeonatos nacionales absolutos en pista cubierta y tres títulos nacionales al aire libre, además de una medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano. El respaldo de la marca Joma permitirá a la deportista contar con apoyo adicional para afrontar competiciones tanto a nivel nacional como internacional, en una etapa marcada por su competitividad y regularidad.

Según consignó la fuente original, Joma refuerza así su estrategia de acompañamiento a destacados nombres del atletismo español e internacional, y la incorporación de Maribel Pérez responde a la política de la empresa de apostar por atletas con una trayectoria significativa y resultados en el primer nivel. A partir de ahora, la velocista andaluza estará vinculada con la marca en su preparación y participación en campeonatos de relevancia, en busca de mantener su posición dentro de la élite de la velocidad europea y mundial.

La nueva etapa profesional de Maribel Pérez bajo el patrocinio de Joma coincide con el inicio de un ciclo de retos para la deportista sevillana. Tras finalizar entre las mejores de Europa y sumar varios podios a su palmarés nacional e internacional, la atleta buscará mantener el nivel competitivo exhibido en las últimas temporadas. El medio destacó que Joma, desde el ámbito empresarial, mantiene su presencia entre referentes del atletismo, tanto en pruebas individuales como por equipos, y la alianza con Pérez apunta a fortalecer esta línea de acción en el entorno deportivo actual.

El historial de Pérez abarca su liderazgo en el relevo corto español y su regularidad en las competiciones de máximo nivel, condiciones que la han distinguido como referente del sprint femenino. El medio subrayó, además, que la marca acompañará a la deportista en su preparación, potenciando su proyección internacional y sumando recursos para afrontar las próximas citas deportivas.

La firma del acuerdo significa para Maribel Pérez un respaldo en la etapa más exigente de su carrera, en la que pretende consolidar nuevos logros en campeonatos tanto nacionales como internacionales, de acuerdo con lo publicado por la agencia. Joma, por su parte, fortalece su vinculación con el atletismo nacional y amplía su presencia junto a figuras con experiencia en los principales escenarios deportivos.