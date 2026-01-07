Joaquín Prat reacciona a las felicitaciones por el embarazo de Alexia Pla

Durante la emisión de su programa ‘El tiempo justo’, Joaquín Prat manifestó que tanto él como Alexia Pla se sienten “afortunados” ante la próxima llegada de su primer hijo en común, calificando al bebé como un deseo por el que llevaban tiempo esperando. Según informó el medio, el periodista aprovechó para dar las gracias por la cantidad de mensajes que recibió tras oficializar la noticia, la cual la pareja compartió en redes sociales al cierre del año.

De acuerdo con lo publicado, Prat y Pla celebraron unas fiestas navideñas marcadas por la alegría, pues durante esos días anunciaron que se convertirán en padres este 2025. El periodista acompañó la noticia con una fotografía conjunta en la que ambos aparecen abrazados, luciendo gorras con las palabras ‘mom’ y ‘dad’. Con esa postal, confirmaron que la relación se consolida y que la decisión de ser padres era compartida y planificada, como subrayó Prat al mencionar que “es un niño o niña muy deseado, buscado hace tiempo".

El medio también consignó que Prat transmitió su agradecimiento tanto en el espacio televisivo como en las redes, haciendo hincapié en el bienestar de Alexia Pla, quien, según precisó, “está perfecta”. La pareja expresa entusiasmo ante esta nueva etapa, compartiendo públicamente su satisfacción por poder comunicar la noticia tras meses de espera y planificación conjunta.

Este será el segundo hijo para Joaquín Prat, quien ya es padre de Joaquín Prat Bravo, fruto de su anterior relación con Yolanda Bravo, de la cual se separó legalmente en 2021, reportó el medio. Tal como publicó la plataforma informativa, la confirmación del embarazo simboliza un nuevo comienzo en la vida del comunicador, que ha hecho partícipe a su audiencia del momento personal que atraviesa.

La reacción del público, según informó la fuente, se manifestó a través de cientos de felicitaciones en redes sociales, ante lo cual el presentador reiteró mediante su programa la gratitud que él y su pareja sienten por el apoyo recibido. La noticia acerca de la futura paternidad de Prat fue recibida con entusiasmo entre sus seguidores, quienes han acompañado al periodista en anteriores etapas personales y profesionales, apuntó el medio.

Finalmente, el medio aclara que, con esta confirmación pública, Prat y Pla han querido compartir de manera transparente la alegría que viven, reiterando el carácter planeado del embarazo y el óptimo estado de salud de la madre. La evolución de la relación entre ambos y la inminente llegada de su hijo ocupan ahora un espacio central en su vida personal y mediática, según los detalles aportados por el propio Joaquín Prat y recopilados en su reciente aparición televisiva y en publicaciones en línea.