Hallan en Marruecos restos de homínidos de hace 770.000 años que revelan un linaje africano anterior al Homo sapiens

El estudio de fósiles descubiertos en la región de Casablanca revela que ciertas poblaciones humanas habitaron el norte de África muchos milenios antes de la aparición reconocida de Homo sapiens. Según informó el medio Nature, el hallazgo corresponde a un linaje africano arcaico, anterior a los antepasados directos reconocidos de la humanidad moderna.

Nature detalló que el equipo internacional de investigación halló restos de homínidos en una cantera de Casablanca, Marruecos, que datan de aproximadamente 773.000 años de antigüedad. Este descubrimiento proporciona información clave sobre las poblaciones humanas que existieron antes de los primeros Homo sapiens identificados en los yacimientos de Jebel Irhoud y genera nuevas dudas sobre el proceso evolutivo y la difusión de los ancestros humanos entre África y Eurasia.

Según la publicación de Nature, la importancia de estos restos radica en que presentan una combinación única de rasgos anatómicos. Si bien su antigüedad se equipara a los fósiles de Homo antecessor hallados en Atapuerca, España —cuyo rango es de entre 950.000 y 770.000 años— los restos marroquíes muestran diferencias morfológicas notables. La estructura de los fósiles de Casablanca reúne características primitivas junto con elementos más evolucionados, algunos de los cuales guardan similitud con los representantes tempranos de Homo sapiens y otros relacionados con homínidos arcaicos de Eurasia.

De acuerdo con el reporte publicado por Nature, este hallazgo aporta "pruebas sólidas" de que el linaje humano africano contaba con formas arcaicas previas al surgimiento de los Homo sapiens plenamente reconocidos. La investigación sugiere así que poblaciones humanas complejas y diversas ya ocupaban África setecientos mil años atrás, mucho antes de la fecha generalmente aceptada para los orígenes de nuestra especie.

La paleogenética indica, según detalló el equipo en Nature, que el último ancestro común entre Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos habría existido entre hace 765.000 y 550.000 años. Sin embargo, aún existen incertidumbres tanto en la localización exacta como en la morfología de estos grupos ancestrales, lo que incrementa el interés por los fósiles recién analizados en Casablanca.

El medio Nature reportó que, si bien los fósiles de Homo antecessor de Atapuerca se han postulado como candidatos para representar a los ancestros comunes de las ramas evolutivas humanas, la mayoría de los restos de Homo sapiens más antiguos y verificados provienen de África o de áreas limítrofes con Asia, siempre datados en menos de 90.000 años. Esta distribución apoya la hipótesis de un origen africano para Homo sapiens, en vez de una localización euroasiática, y destaca la relevancia del nuevo hallazgo en Casablanca para comprender la evolución humana en África.

Los nuevos restos descubiertos en Marruecos, según informó el equipo investigador en Nature, refuerzan la idea de que existía ya en el África noroccidental hace casi ochocientos milenios un grupo humano con características mixtas: primitivas, vinculadas a homínidos anteriores, y derivadas, similares a las de humanos modernos y otros homínidos que poblaron Eurasia.

Este avance aporta evidencia directa sobre la diversidad y complejidad de las poblaciones humanas ancestrales en África, contribuyendo al debate sobre el origen y la dispersión de las distintas líneas evolutivas del género Homo, tal como consignó el medio Nature.