España insiste en que "los recursos naturales de Venezuela son de los venezolanos" y en ofrecer su mediación

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtió que la reciente acción en Venezuela representa un riesgo para el sistema internacional sustentado en normas, subrayando que cualquier incumplimiento del Derecho Internacional genera consecuencias para el orden mundial. Según informó Europa Press, Albares defendió la necesidad de identificar y señalar conductas que vulneran los principios jurídicos aceptados globalmente, al tiempo que reiteró la condena de España a la operación militar realizada en Caracas, que desembocó en la detención del presidente Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida a Radio Nacional de España y recogida por Europa Press, el ministro enfatizó la postura del Gobierno español respecto a la soberanía venezolana, recalcando que "los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano". Albares explicó que la disposición sobre estas riquezas corresponde exclusivamente a la voluntad de los ciudadanos del país sudamericano y sostuvo que la explotación de estos recursos constituye uno de los pilares fundamentales de la soberanía estatal, respaldado por el Derecho Internacional. Estas declaraciones surgieron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hiciera público el interés de su país por el petróleo venezolano y asegurara la próxima entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, tras la intervención militar.

Sobre el destino del mandatario venezolano, Albares prefirió no calificar si se encuentra detenido o secuestrado, argumentando que no corresponde a su labor diplomática emitir tales valoraciones. El ministro se limitó a afirmar que la actuación en Caracas constituyó una "acción ilegal desde el punto de vista del Derecho Internacional". En este sentido, subrayó que el Ejecutivo español mantiene una posición coherente respecto a la protección del marco jurídico internacional, postura que también fue expresada anteriormente por el presidente Pedro Sánchez.

En cuanto a la resolución de la crisis venezolana, el ministro reiteró la voluntad de España para actuar como facilitador del diálogo. Explicó que ofrecieron de inmediato sus "buenos oficios" tras los acontecimientos del sábado y aclaró que cualquier proceso de mediación debe contar con la aceptación de las partes involucradas. Insistió en que España está dispuesta a colaborar si los diferentes actores lo consideran útil, pero enfatizó que nunca procederán a intervenir en los asuntos internos del país. De acuerdo con Europa Press, Albares dijo que la oferta de mediación no se limita al diálogo entre el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y la oposición venezolana, sino que busca también incluir a otros países de la comunidad internacional.

Albares mencionó que el Ejecutivo español ha mantenido contacto tanto con representantes del régimen de Maduro como de la oposición en los últimos meses. El ministro destacó que habló el sábado pasado con Edmundo González, candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024 y considerado por la oposición como ganador de los comicios. En cambio, confirmó que no mantuvo conversaciones recientes con María Corina Machado, líder opositora reconocida por sectores internacionales y premio Nobel de la Paz.

Refiriéndose a la función mediadora de España, el ministro resaltó que su Gobierno siempre busca alternativas pacíficas y democráticas a los conflictos en Iberoamérica, apelando a la negociación directa y no a la confrontación. Albares sostuvo que el objetivo es facilitar que sean los propios venezolanos quienes dialoguen y lleguen a soluciones consensuadas, rechazando cualquier forma de imposición externa.

A la luz de los hechos recientes, el titular de Exteriores alertó sobre el peligro de generar precedentes que amenacen el equilibrio global basado en reglas. Insistió en que estos hechos pueden alentar a sectores que buscan debilitar la democracia y desmontar estructuras internacionales como la Unión Europea, la cual, según consideró, es la máxima expresión de la convivencia democrática en el ámbito regional.

En este escenario, el ministro propuso la conformación de una alianza mundial para la defensa del multilateralismo y el Derecho Internacional, argumentando que estos principios constituyen la base de la convivencia pacífica entre naciones, de forma similar a cómo la democracia organiza la vida interna de los Estados. Según recoge Europa Press, sostuvo que permitir fisuras en estos sistemas incrementa los riesgos de inestabilidad y amenazas a la gobernanza democrática tanto en Europa como en otras regiones.

Por último, Albares aseguró que el Gobierno español se distingue por su claridad al calificar los hechos internacionales. Insistió en denominar las acciones conforme a su naturaleza, afirmando: “Una agresión es una agresión, una acción militar unilateral es una acción militar unilateral y una violación del Derecho Internacional es una violación del Derecho Internacional, lo haga quien lo haga y se dé donde se dé”.