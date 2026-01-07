Ernesto Valverde: "Yo no suelo pedir perdón porque no me gusta hacerlo"

Ernesto Valverde destacó que la situación vivida no refleja lo que suele ocurrir con el equipo bilbaíno y consideró que perder de manera tan abultada ante el FC Barcelona representa un episodio poco recurrente en la trayectoria del Athletic Club. La eliminación de la Supercopa de España tras la derrota por 5-0 fue el eje de la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde el entrenador del conjunto rojiblanco abordó sus sensaciones y la responsabilidad de la plantilla ante el resultado. Según informó el medio de comunicación que cubrió la comparecencia, Valverde recalcó que, pese al mal resultado, sus dirigidos generalmente compiten con firmeza y buscan siempre el máximo rendimiento.

De acuerdo con lo reportado por la prensa, Valverde explicó que el equipo empezó de forma positiva, pero el primer gol del Barcelona tuvo consecuencias inmediatas en el desarrollo y ánimo del partido. El técnico relató que el impacto de ese tanto incidió de manera excesiva en el Athletic, facilitando que el rival impusiera sus condiciones. “Hemos empezado bien, pero en cuanto el Barça nos ha hecho un gol hemos acusado demasiado el golpe. Una cosa es acusarlo y otra es agachar la cabeza, porque contra esos equipos, si lo haces, te pasan por encima, no tienen piedad”, señaló, según detalló el medio citado.

El entrenador del Athletic Club profundizó en que el resultado al descanso, con un marcador de 4-0 en contra, supuso un golpe especialmente difícil de asimilar para su club. En la segunda parte, el grupo se propuso limitar los daños y evitar una diferencia mayor. “No estábamos bien, ni bien colocados ni con espíritu suficiente como para hacerles más frente. Teníamos que intentar que no hubiera más sangre, pero nos han hecho un quinto gol y ha sido un día malo para nosotros, de los peores que hemos hecho en mucho tiempo”, lamentó Valverde, según recogió la fuente original.

Tal como informó el medio, el técnico insistió en que la severidad de esta derrota no corresponde al comportamiento habitual de sus jugadores. Valverde enfatizó que el equipo está acostumbrado a competir en todos los partidos, intentando que las diferencias con el rival nunca sean tan amplias. Pese a la contundencia de la derrota, remarcó la necesidad de sobreponerse y mirar hacia adelante. "Ahora no tenemos una buena sensación, sobre todo porque ha sido feo para nosotros. Una cosa es perder y otra irte al descanso con el rival siendo bastante superior. No es lo que queremos, pero como hemos hecho otras veces, nos tenemos que levantar", expresó Valverde en declaraciones citadas por la prensa.

Valverde añadió que no suele pedir disculpas tras este tipo de resultados y defendió el trabajo y la entrega de su plantel. “Yo no suelo hacer eso (pedir perdón), porque no me gusta además hacerlo. Hacemos siempre todo lo posible, lo posible y lo imposible, por ganar cada partido y preparar cada partido para intentar ganarlo. Yo, en ese sentido, intento preparar a mi equipo para que esté al máximo, y si podemos golear al rival, que lo hagamos. Y el entrenador contrario hace lo mismo”, precisó el entrenador, según consignó el medio que informó sobre la rueda de prensa.

El técnico también hizo referencia al desafío que representa enfrentar al Barcelona, remarcando que incluso una versión floja del conjunto catalán resulta peligrosa. “El peor Barça de la temporada también te puede golear. Sabemos lo buenos que son, pero ante eso hay que tener cuidado. Nuestra respuesta no ha sido de las mejores”, reconoció Valverde, según publicó la fuente.

Respecto al efecto de la derrota sobre el ambiente en el Athletic Club, Valverde descartó que existieran dudas significativas entre los aficionados o en el entorno del equipo. "Yo no he oído a ningún aficionado empezar a dudar, solo te lo he oído a ti. Perder un partido siempre es doloroso y cuando pierdes así lo es todavía más, pero hay muchos más partidos y hay que sobreponerse a lo que venga", afirmó, tal como relató la publicación.

Durante su intervención, Valverde subrayó la importancia de recuperar el ánimo tras un revés de estas características y sostuvo que la plantilla mantiene el compromiso de prepararse de la mejor manera en lo que resta de la temporada. La derrota en semifinales de la Supercopa de España ante el Barcelona concentró la atención tras el partido, y la reacción del entrenador rojiblanco buscó explicar ante los medios las causas, la dinámica del encuentro y los pasos a seguir para el equipo según lo consignó el medio presente en la conferencia.